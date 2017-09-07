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новость Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября

07.09.2017
Демонстрация каталонских сепаратистов, 2012. Фото: Википедия
Демонстрация каталонских сепаратистов, 2012. Фото: Википедия
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Парламент Каталонии назначил референдум о независимости региона от Испании на 1 октября. Об этом сообщает Би-Би-Си.

За принятие соответствующего закона в среду проголосовали 72 из 135 депутатов. Еще 11 воздержались. Противники независимости перед голосованием покинули зал заседаний в знак протеста.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон подписал закон почти сразу после его принятия парламентом. Он заметил, что для провозглашения независимости будет достаточно, чтобы в пользу отделения от Испании высказались чуть больше половины проголосовавших.

Согласно принятому закону в случае благоприятного для сепаратистов исхода референдума независимость будет провозглашена в течение 48 часов по его завершении.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что оспорит этот закон в Конституционном суде страны.

Каталония - один из самых населенных и богатых регионов Испании. Движение за его независимости ощутимо активизировалось в последние годы.

Три года назад в Каталонии уже был назначен референдум о независимости. Его предполагалось провести 9 ноября 2014-го. Однако Конституционный суд Испании на экстренном заседании приостановил действие соответствующего решения на время рассмотрения исков правительства страны о несоответствии этого документа испанской Конституции и закону об опросах. В итоге каталонские власти отказались от проведения референдума, решив вместо него организовать в тот же день неформальный опрос. В ходе опроса больше 80 процентов его участников высказались за независимость Каталонии.

Год спустя, 9 ноября 2015-го, парламент Каталонии принял резолюцию, провозгласившую курс на отделение региона от Испании.

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07.09.2017
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