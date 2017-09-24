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В ряде городов Каталонии в воскресенье проходят массовые демонстрации за проведение референдума о независимости, запрещенного испанскими властями. Об этом сообщает La Vanguaridia.

Крупнейшая из акций проводится в столице региона Барселоне. Демонстранты собрались в центре города с лозунгами "Мы проголосуем!" и раздавали образцы бюллетеней.

Спикер каталонского парламента Карме Форкадель обвинила правительство Испании в провокациях. "Они заявляют о насилии в Каталонии, - заметила спикер. - Его не было и не будет. Мы мирные люди, и все, что мы хотим, - это соблюдение наших прав".

Утром в воскресенье Мадрид назначил в регион собственного начальника полиции - полковника Гражданской гвардии Диего Переса де лос Кобоса. Такой шаг испанские власти объяснили необходимостью улучшить координацию действий правоохранителей. Генпрокуратура объявила это решение законным.

Однако глава МВД Каталонии Жуаким Форн отказался признать полномочия мадридского назначенца, заверив, что начальник полиции Жузеп Льюис Траперу не передаст своих функций Пересу.

Сообщалось также, что испанские власти направляют в регион тысячи полицейских для срыва референдума о независимости.

6 сентября парламент Каталонии назначил референдум о независимости региона на 1 октября. Президент Карлес Пучдемон почти сразу же подписал документ. Согласно принятому закону в случае благоприятного для сепаратистов исхода референдума независимость будет провозглашена в течение 48 часов по его завершении.

На другой день Конституционный суд Испании приостановил действие документа, принятого в Барселоне. Конституция Испании действительно не дает регионам возможности выхода из состава страны.

Однако 8 сентября каталонский парламент принял закон о независимости, призванный выполнять роль временной Конституции региона после его отделения от Испании.

20 сентября правительство в Мадриде взяло на себя контроль над финансами Каталонии. Таким образом центральные власти пресекли расходование денег на подготовку референдума.

"Это полная безответственность, они ведут нас к административному коллапсу", - прокомментировал действия Мадрида вице-президент Каталонии Уриол Жункерас. Политик также указал, что ограничение автономии регионов возможно лишь по решению Сената - верхней палаты испанского парламента.

Позже в тот же день Гражданская гвардия Испании провела в помещениях Женералитета (правительства) Каталонии обыски, по итогам которых были задержаны 12 крупных региональных чиновников, в том числе министр экономики Жузеп Мария Жуве и министр налоговой политики Льюис Сальваду. Визитеры искали документацию, касающуюся референдума о независимости.

При этом подробную информацию о происходящем полицейские сообщить отказались, сославшись на гриф "секретно", присвоенный судьей, который санкционировал обыск.

Отмечалось, что с 2011 года, когда в Каталонии началась масштабная кампания за независимость, это был первый случай задержания чиновников автономии мадридскими властями.

Президент Пучдемон заявил, что Мадрид фактически ввел в регионе чрезвычайное положение. Обыски и задержания в Женералитете он расценил как "агрессию". Теперь, подчеркнул Пучдемон, Мадрид "ничто не отличает от авторитарных и репрессивных режимов".

"Полицейские мероприятия в разных местах, задержания высокопоставленных чиновников, запугивание средств массовой информации, попытка во внесудебном порядке блокировать счета Женералитета, создание помех почтовой связи, закрытие сайтов, угрозы гражданам... Это неприемлемая ситуация для демократии", - заметил президент Каталонии.