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Парламент Каталонии принял закон о независимости региона, который должен будет вступить в силу в случае победы сторонников отделения от Испании на референдуме 1 октября. Об этом сообщает El Pais.

За документ проголосовал 71 депутат, 10 выступили против, воздержавшихся не было.

Принятый "Закон о юридическом переходе" в случае отделения Каталонии от Испании в течение двух месяцев после самоопределения региона будет выполнять роль конституции новой страны. Предполагается, что в течение этого срока депутаты каталонского парламента начнут разработку нового основного закона, в соответствии с которым страна будет парламентской республикой.

Как сообщала La Vanguardia, в четверг Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании приостановил действие принятого каталонскими депутатами закона о референдуме о самоопределении региона.

Накануне парламент Каталонии решил провести референдум о независимости 1 октября.

В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал оспорить этот закон в Конституционном суде.

Каталония - один из самых населенных и богатых регионов Испании. Движение за его независимость ощутимо активизировалось в последние годы.

Три года назад в Каталонии уже был назначен референдум о независимости. Его предполагалось провести 9 ноября 2014-го. Однако Конституционный суд Испании на экстренном заседании приостановил действие соответствующего решения на время рассмотрения исков правительства страны о несоответствии этого документа испанской Конституции и закону об опросах. В итоге каталонские власти отказались от проведения референдума, решив вместо него организовать в тот же день неформальный опрос. В ходе опроса больше 80 процентов его участников высказались за независимость Каталонии.

Год спустя, 9 ноября 2015-го, парламент Каталонии принял резолюцию, провозгласившую курс на отделение региона от Испании.