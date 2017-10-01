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В Каталонии начался запрещенный центральными властями Испании референдум о независимости, передает AP. Голосование проходит с 9 утра по местному времени (10 утра мск) на участках, не закрытых испанскими силовиками.

С раннего утра, сообщает Reuters, тысячи жителей региона по призыву организаторов референдума собрались у участков, чтобы предотвратить их захват полицией. На ряд участков организаторы референдума сумели украдкой пронести урны для голосования.

Утром пресс-секретарь Женералитата (правительства) Каталонии Жорди Туруль заявил, что власти региона разрешили жителям проголосовать на любом открытом участке, если их собственный участок силовики закрыли. Также для упрощения голосования Женералитат объявил действительными избирательные бюллетени, отпечатанные на домашних принтерах.

Гражданская гвардия Испании патрулирует улицы каталонской столицы Барселоны с раннего утра. В твиттере появилось по крайней мере одно видео, на котором полицейские под негодующие возгласы собравшихся выносят урны с участков.

La @policia retira urnas para hacer cumplir el mandato judicial y la legalidad ante el referéndum ilegal. #EstamosporTI pic.twitter.com/o45f76yvSA — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 1 октября 2017 г.

Накануне сообщалось, что испанская полиция опечатала 1300 из 2315 каталонских школ, в которых предполагалось открыть участки для голосования. В регион были направлены тысячи силовиков. Телекоммуникационный центр Женералитата также захватили полицейские.

Между тем 163 школы после окончания уроков в пятницу заняли сторонники референдума. Таким образом они воспрепятствовали опечатыванию объектов. При этом полиция заявляла, что к 6 утра воскресенья активисты должны покинуть здания.

В пятницу Google удалил из своего сетевого магазина программу, позволявшую избирателям узнать, где находятся действующие участки для голосования.

Часть тиража избирательных бюллетеней была конфискована полицией.

Однако президент Каталонии Карлес Пучдемон заверил, что для референдума все подготовлено и голосование состоится.

6 сентября парламент Каталонии назначил референдум о независимости региона на 1 октября. Пучдемон почти сразу же подписал соответствующий закон. Согласно этому документу в случае благоприятного для сепаратистов исхода референдума независимость будет провозглашена в течение 48 часов по его завершении.

На другой день Конституционный суд Испании приостановил действие закона, принятого в Барселоне. Конституция Испании действительно не дает регионам возможности выхода из состава страны.

Однако 8 сентября каталонский парламент принял закон о независимости, призванный выполнять роль временной Конституции региона после его отделения от Испании.

20 сентября правительство Испании взяло на себя контроль над финансами Каталонии. Таким образом центральные власти пресекли расходование денег на подготовку референдума. В тот же день Гражданская гвардия Испании провела в помещениях Женералитата обыски, по итогам которых были задержаны 12 крупных региональных чиновников.

С начала сентября в Каталонии продолжались массовые демонстрации за независимость. Одновременно как в самом регионе, так и в других местностях Испании акции протеста проводили и противники отделения Каталонии.