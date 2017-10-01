О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.264352.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.264352.html
Также: Европа, Право, Мир, Общество, Политика

новость В Каталонии начался референдум о независимости

01.10.2017
У избирательного участка в Барселоне, утро 01.10.2017. Кадр видео из твиттера @MeritxellAranda
У избирательного участка в Барселоне, утро 01.10.2017. Кадр видео из твиттера @MeritxellAranda
Реклама

В Каталонии начался запрещенный центральными властями Испании референдум о независимости, передает AP. Голосование проходит с 9 утра по местному времени (10 утра мск) на участках, не закрытых испанскими силовиками.

С раннего утра, сообщает Reuters, тысячи жителей региона по призыву организаторов референдума собрались у участков, чтобы предотвратить их захват полицией. На ряд участков организаторы референдума сумели украдкой пронести урны для голосования.

Утром пресс-секретарь Женералитата (правительства) Каталонии Жорди Туруль заявил, что власти региона разрешили жителям проголосовать на любом открытом участке, если их собственный участок силовики закрыли. Также для упрощения голосования Женералитат объявил действительными избирательные бюллетени, отпечатанные на домашних принтерах.

Гражданская гвардия Испании патрулирует улицы каталонской столицы Барселоны с раннего утра. В твиттере появилось по крайней мере одно видео, на котором полицейские под негодующие возгласы собравшихся выносят урны с участков.

Накануне сообщалось, что испанская полиция опечатала 1300 из 2315 каталонских школ, в которых предполагалось открыть участки для голосования. В регион были направлены тысячи силовиков. Телекоммуникационный центр Женералитата также захватили полицейские.

Между тем 163 школы после окончания уроков в пятницу заняли сторонники референдума. Таким образом они воспрепятствовали опечатыванию объектов. При этом полиция заявляла, что к 6 утра воскресенья активисты должны покинуть здания.

В пятницу Google удалил из своего сетевого магазина программу, позволявшую избирателям узнать, где находятся действующие участки для голосования.

Часть тиража избирательных бюллетеней была конфискована полицией.

Однако президент Каталонии Карлес Пучдемон заверил, что для референдума все подготовлено и голосование состоится.

6 сентября парламент Каталонии назначил референдум о независимости региона на 1 октября. Пучдемон почти сразу же подписал соответствующий закон. Согласно этому документу в случае благоприятного для сепаратистов исхода референдума независимость будет провозглашена в течение 48 часов по его завершении.

На другой день Конституционный суд Испании приостановил действие закона, принятого в Барселоне. Конституция Испании действительно не дает регионам возможности выхода из состава страны.

Однако 8 сентября каталонский парламент принял закон о независимости, призванный выполнять роль временной Конституции региона после его отделения от Испании.

20 сентября правительство Испании взяло на себя контроль над финансами Каталонии. Таким образом центральные власти пресекли расходование денег на подготовку референдума. В тот же день Гражданская гвардия Испании провела в помещениях Женералитата обыски, по итогам которых были задержаны 12 крупных региональных чиновников.

С начала сентября в Каталонии продолжались массовые демонстрации за независимость. Одновременно как в самом регионе, так и в других местностях Испании акции протеста проводили и противники отделения Каталонии.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
01.10.2017
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 01.10.2017
в блоге За разводы без разводок
новость Новости по теме
30.09.2017 Испанские власти опечатали избирательные участки перед референдумом в Каталонии →
24.09.2017 В Каталонии идут массовые демонстрации за независимость →
08.09.2017 Парламент Каталонии принял закон о независимости региона →
07.09.2017 Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама
Выбор читателей
статья Путин убирает губернаторов
Виталий Портников
в блоге Михалков против обезьяны
383
статья Соловьев Озерный
Илья Мильштейн
новость Предатель пострадал за "Матильду"
Александр Шкитов. Фото: myrotvorets.center
новость Нижний: протест без Навального
Станислав Дмитриевский на акции 29 сентября. Фото: Олег Хабибрахманов
РЕКЛАМА
новость ЦРУ нужны знающие русский
Объявление о вакансиях ЦРУ. Фото: twitter.com/CIA
новость Солдат-убийца застрелен
Гасан Абдулахадов. Фото: belogorck.ru
новость Сенцова везут в Заполярье
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
статья Лай испуганной собаки
новость Штангисты не поедут в США
Штангист. Фото: rfwf.ru
в блоге Война ради престижа
383
новость Шредер в "Роснефти"
Герхард Шредер. Фото christoph-straesser.de
новость Митинг Навального в Оренбурге
Митинг Алексея Навального в Оренбурге. Фото: navalny.com
в блоге Озарение любовью к Сталину
383
в блоге Свершения русского гения
383
новость Навальный об имуществе Соловьева
Заставка фильма ФБК о Владимире Соловьеве
статья Провокаторы на Невском: ВИДЕО
новость Грядут новые блокировки
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Срок для пособников "Новороссия ТВ"
Евгений Тимонина и Дмитрий Василец. Фото: lb.ua
новость Дипломаты США покидают Кубу
Посольство США на Кубе. Фото: cu.usembassy.gov