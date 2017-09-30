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Испанские власти опечатали избирательные участки перед референдумом в Каталонии
30.09.2017
Демонстранты с флагами Каталонии. Кадр Reuters
Демонстранты с флагами Каталонии. Кадр Reuters
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Полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых в воскресенье планировалось открыть избирательные участки для проведения референдума о независимости автономной области. Об этом сообщает Reuters.

В регион направлены тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Им отдали приказ препятствовать использованию общественных зданий в качестве мест для голосования. Полиция заняла здание телекоммуникационного центра Женералитата (правительства) Каталонии.

По всей Каталонии школы, в которых обычно оборудуют избирательные участки, были закрыты после окончания уроков в пятницу вечером. Однако в 163 школах остаются активисты из числа сторонников отделения Каталонии. Полиция предупредила их, что они должны покинуть здания школ до 6:00 воскресеньяя по местному времени.

В пятницу Google убрал из своего сетевого магазина приложение, которое используется для того, чтобы указывать избирателям места работающих участков для голосования.

За последние дни полиция конфисковала подготовленные к референдуму бюллетени, тиражи избирательных материалов.

Тем не менее в Женералитате заявили, что в воскресенье с 9:00 по 20:00 по местному времени будут работать более 2,3 тысячи избирательных участков. "Все готово для голосования на более чем 2 тысячах избирательных участков, там есть урны для голосования, бюллетени, все для того, чтобы люди могли выразить свое мнение", - сказал Президент Каталонии Карлес Пучдемон.

6 сентября парламент Каталонии назначил референдум о независимости региона на 1 октября. Пучдемон почти сразу же подписал документ. Согласно принятому закону в случае благоприятного для сепаратистов исхода референдума независимость будет провозглашена в течение 48 часов по его завершении.

На другой день Конституционный суд Испании приостановил действие документа, принятого в Барселоне. Конституция Испании действительно не дает регионам возможности выхода из состава страны.

Однако 8 сентября каталонский парламент принял закон о независимости, призванный выполнять роль временной Конституции региона после его отделения от Испании.

20 сентября правительство Испании взяло на себя контроль над финансами Каталонии. Таким образом центральные власти пресекли расходование денег на подготовку референдума. В тот же день Гражданская гвардия Испании провела в помещениях Женералитата (правительства) Каталонии обыски, по итогам которых были задержаны 12 крупных региональных чиновников.

В Каталонии с начала сентября проходят массовые демонстрации в поддержку независимости. Однако в некоторых городах региона и по всей Испании на свои акции протеста выходят и противники отделения Каталонии.

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30.09.2017
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