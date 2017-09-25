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Также: Европа, Мир, Политика | Персоны: Ангела Меркель

новость Выборы в Германии: блок Меркель на первом месте

25.09.2017
Ангела Меркель на избирательном участке, 24.09.2017. Фото: sky.com
Ангела Меркель на избирательном участке, 24.09.2017. Фото: sky.com

Правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза занял первое место на парламентских выборах в Германии, получив 33 процента голосов. Блок сохранил самую большую фракцию в Бундестаге, в нее войдут 246 депутатов. Об этом сообщает ARD со ссылкой на официальные итоги выборов.

Вторая по полутярности Социал-демократическая партия Гемрании получила 20,5 голосов избирателей. Ее представители получат 153 места в федеральном парламенте.

При этом обе партии существенно растеряли популярность: на прошлых парламентских выборах в 2013 году блок ХДС/ХСС получил 41,5 процентов голосов, СДПГ - 25,7 процентов. Таким образом, две крупнейшие партии Германии в сумме потеряли 14 процентов голосов.

Третье место заняла правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 12,6%. Депутаты партии получат 94 кресла в Бундестаге. Впервые после Второй мировой войны ультраправые прошли в федеральный парламент. На выборах 2013 года АдГ получила лишь 4,7 процента голосов и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Также в парламенте будут представлены Свободная демократическая партия с 10,7 процентами голосов, Левая партия, получивая 9,2 процентов голосов, и Союз-90/Зеленые, набравшие 9,2 процента. Их фракции составят 80, 69 и 67 депутатов.

Таким образом, либералы добились существенного успеха на выборах: в 2013 году СвДП не прошла в парламент.

Всего в выборах участвовали свыше 40 партий. Явка избирателей составила 76,2 процентов против 71,5 процента в 2013 году.

В федеральные канцлеры ХДС/ХСС вновь намеревается выдвинуть Ангелу Меркель, которая занимает этот пост уже три срока - с 2005 года. Как ожидается, правительство впервые в истории будет сформировано из представителей ХДС/ХСС, либералов и зеленых. Эта коалиция получила название "Ямайка" - цвета трех партий соответствуют цветам флага этой страны. СДПГ, сейчас являющаяся партнером ХДС/ХСС, уже объявила, что по итогам нынешних выборов переходит в оппозицию. Кроме того, ранее все ведущие партии заявили об отказе вести коалиционные переговоры с АдГ.

Росту популярности правых популистов поспособствовал миграционный кризис, разразившийся в Германии два года назад после решения Меркель предоставить убежище почти 1 миллиону мигрантов. АдГ настаивает на закрытии границ Евросоюза для мигрантов. Также в ее программе - выход Германии из еврозоны и ослабление политических институтов ЕС с возвращением большинства переданных ему функций национальным правительствам. Наряду с этим праворадикалы выступают против постройки и содержания в Германии мечетей на средства исламских государств и иных иностранных спонсоров. Внутренние вопросы они требуют выносить на референдум, как в Швейцарии.

Наконец, АдГ хочет отменить санкции против России и более тесно сотрудничать с Москвой.

Между тем как ХДС/ХСС, так и СДПГ - сторонники усиления Евросоюза. Снятие же антироссийских санкций обе силы увязывают с выполнением Москвой минских соглашений.

Откровенно пропутинской позиции АдГ, как и российскому вопросу в целом, в ходе предвыборной кампании уделялось значительное внимание. Сообщалось, что накануне выборов в Германии активизировалась сеть прокремлевских структур. Федеральная служба защиты Конституции Германии (контрразведка страны) неоднократно высказывала опасения, что накануне выборов Москва развернет кампанию дезинформации, прибегнув к хакерским атакам. Однако эти опасения, насколько известно, не сбылись.

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25.09.2017
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