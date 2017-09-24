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Правящий в Германии блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза на очередных выборах в Бундестаг, которые прошли в воскресенье, получил, по разным данным, от 32,7 до 33,3 процента голосов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на неофициальные предварительные итоги голосования, завершившегося в 18 часов по местному времени (19 часов мск). Официальные результаты выборов будут объявлены ночью.

За вторую по популярности силу - Социал-демократическую партию Германии - проголосовало от 20,2 до 20,8 процента избирателей.

Как отмечается, поддержка обеих ведущих партий по сравнению с выборами 2013 года ощутимо снизилась - тогда ХДС/ХСС набрал 41,5 процента голосов, а СДПГ - 25,7 процента.

Третьей силой стала правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 13,2-13,4 процента голосов. Партия такого толка проходит в германский парламент впервые после окончания Второй мировой войны. На прошлых выборах АдГ набрала лишь 4,7 процента голосов, не сумев преодолеть 5-процентный проходной барьер.

Кроме названных сил, в Бундестаг проходят еще три партии: Свободная демократическая партия с 10,1-10,5 процента голосов, Союз-90/Зеленые с 9,2-9,4 процента и Левая партия с 8,9 процента. СвДП, так же как и АдГ, в нынешнем составе парламента не представлена.

Всего в выборах участвовали свыше 40 партий. Явка избирателей составила 75 процентов против 71,5 процента в 2013 году.

Как сообщалось ранее, в федеральные канцлеры ХДС/ХСС вновь намеревается выдвинуть Ангелу Меркель, которая на сегодня занимает этот пост уже три каденции - с 2005 года. Состав коалиции пока не ясен - известно лишь, что СДПГ, сейчас являющаяся партнером ХДС/ХСС, уже объявила, что по итогам нынешних выборов переходит в оппозицию. Кроме того, ранее все ведущие партии заявили об отказе вести коалиционные переговоры с АдГ. Социал-демократ Зигмар Габриэль, нынешний глава МИД страны, называл АдГ "настоящими нацистами".

Росту популярности правых популистов поспособствовал миграционный кризис, разразившийся в Германии два года назад после решения Меркель предоставить убежище почти 1 миллиону мигрантов. АдГ настаивает на закрытии границ Евросоюза для мигрантов. Также в ее программе - выход Германии из еврозоны и ослабление политических институтов ЕС с возвращением большинства переданных ему функций национальным правительствам. Наряду с этим праворадикалы выступают против постройки и содержания в Германии мечетей на средства исламских государств и иных иностранных спонсоров. Внутренние вопросы они требуют выносить на референдум, как в Швейцарии.

Наконец, АдГ хочет отменить санкции против России и более тесно сотрудничать с Москвой.

Между тем как ХДС/ХСС, так и СДПГ - сторонники усиления Евросоюза. Снятие же антироссийских санкций обе силы увязывают с выполнением Москвой минских соглашений.

Откровенно пропутинской позиции АдГ, как и российскому вопросу в целом, в ходе предвыборной кампании уделялось значительное внимание. Сообщалось, что накануне выборов в Германии активизировалась сеть прокремлевских структур. Федеральная служба защиты Конституции Германии (контрразведка страны) неоднократно высказывала опасения, что накануне выборов Москва развернет кампанию дезинформации, прибегнув к хакерским атакам. Однако эти опасения, насколько известно, не сбылись.