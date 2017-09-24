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Также: Европа, Мир, Политика | Персоны: Ангела Меркель

новость В Германии начались выборы в Бундестаг

24.09.2017
На крыше Бундестага. Фото: bundestag.de
На крыше Бундестага. Фото: bundestag.de
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В Германии начались выборы в Бундестаг, сообщает РБК. В них участвуют 47 партий, если считать единой партией правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

В действующем составе германского парламента представлены четыре силы: ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии, Левая партия и Зеленые. Как ожидается, по итогам нынешних выборов 5-процентный барьер преодолеют еще две партии - это Свободная демократическая партия и праворадикальная "Альтернатива для Германии".

ХДС/ХСС, возглавляемый федеральным канцлером Ангелой Меркель, по данным опросов, лидирует с большим отрывом от конкурентов. За неделю до выборов за него намеревались проголосовать 37 процентов избирателей, за СДПГ - около 20 процентов, за АдГ - 12 процентов, за СвДП - 10 процентов, за Левую партию - 9 процентов, а за Зеленых - 8 процентов избирателей.

В канцлеры ХДС/ХСС вновь намеревается выдвинуть Меркель, которая занимает этот пост уже три каденции - с 2005 года. Кандидатом от СДПГ назван Мартин Шульц, в 2012-2017 годах являвшийся спикером Европарламента.

Особенность нынешних выборов состоит в том, что впервые после Второй мировой войны в парламент может пройти праворадикальная партия. В 2013 году АдГ уже выдвигалась в Бундестаг, однако набрала лишь 4,7 процента голосов, не сумев таким образом преодолеть избирательный барьер. Популярность партии существенно выросла на волне миграционного кризиса, который разразился в стране два года назад после решения Меркель предоставить убежище почти 1 миллиону мигрантов.

АдГ настаивает на закрытии границ Евросоюза для мигрантов. Также в ее программе - выход Германии из еврозоны и ослабление политических институтов ЕС с возвращением большинства переданных ему функций национальным правительствам. Наряду с этим праворадикалы выступают против постройки и содержания в Германии мечетей на средства исламских государств и иных иностранных спонсоров. Внутренние вопросы они требуют выносить на референдум, как в Швейцарии.

Наконец, АдГ хочет отменить санкции против России и более тесном сотрудничать с Москвой.

Между тем как ХДС/ХСС, так и СДПГ - сторонники усиления Евросоюза. Снятие же антироссийских санкций обе силы увязывают с выполнением Москвой минских соглашений.

Откровенно пропутинской позиции АдГ, как и российскому вопросу в целом, в ходе предвыборной кампании уделялось значительное внимание. Сообщалось, что накануне выборов в Германии активизировалась сеть прокремлевских структур. Федеральная служба защиты Конституции Германии (контрразведка страны) неоднократно высказывала опасения, что накануне выборов Москва развернет кампанию дезинформации, прибегнув к хакерским атакам. Однако эти опасения, насколько известно, не сбылись.

Как отмечает Deutsche Welle, вне зависимости от числа голосов, которое получит на выборах АдГ, в правительство ее членам не пройти: все остальные партии заранее отказались вести с нею переговоры о коалиции. Глава МИД страны, член СДПГ Зигмар Габриэль прямо заявил, что впервые после Второй мировой в германском парламенте окажутся "настоящие нацисты".

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24.09.2017
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