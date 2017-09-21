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Комитет министров Совета Европы, ведущий надзор за исполнением решений ЕСПЧ, потребовал от России обеспечить лидеру Партии прогресса Алексею Навальному доступ к участию в президентских выборах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз КМСЕ.

Как указали в комитете, приговор по делу "Кировлеса" Страсбургский суд 23 февраля 2016 года признал вынесенным с нарушением права на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим 16 ноября президиум ВС России отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

8 февраля 2017-го по итогам повторного процесса Навальному назначили тот же срок, что и в первый раз, - пять лет условно. Именно наличие условной судимости не позволяет политику выставить свою кандидатуру на президентские выборы.

Однако КМСЕ высказал претензии к тому, что на повторное рассмотрение дело направили в тот же Ленинский райсуд, который уже один раз не сумел обеспечить справедливого разбирательства. На этом основании повторный приговор по делу "Кировлеса" в решении комитета также подвергнут сомнению.

Минюст России в своем заявлении раскритиковал решение КМСЕ. Комитет министров, заметили российские чиновники, был проинформирован как о выплате Навальному компенсации, присужденной в Страсбурге, так и об отмене приговора по делу "Кировлеса" и отправке материалов на новое рассмотрение.

"Содержание и редакция итогового решения КМСЕ по делу Навального и Офицерова свидетельствуют не только о необоснованном выходе КМСЕ за пределы своей компетенции, но и демонстрируют явную политизированность и предвзятость подходов к доводам российской стороны, - говорится в заявлении Минюста. - Подобное отношение не может не рассматриваться как попытка недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы для оказания политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период".

В середине августа председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что зарегистрироваться кандидатом в президенты Навальному поможет только чудо: или отмена приговора по делу "Кировлеса", или снятие ограничений для граждан с судимостями.

Между тем помимо условного срока по делу "Кировлеса" у Навального есть еще один - по "почтовому делу", - и решения относительно этого приговора ЕСПЧ пока не вынес. Таким образом, даже в случае оправдания Навального по делу "Кировлеса" он останется поражен в пассивном избирательном праве из-за наличия второго приговора.