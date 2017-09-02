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Также: Европа, Чечня, Мир, Война, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Патриот за границей

Начальник охраны Кадырова приехал в Нидерланды
02.09.2017
Абузайд Висмурадов (Патриот). Кадр из личного инстаграма
Абузайд Висмурадов (Патриот). Кадр из личного инстаграма
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Начальник личной охраны главы Чечни Рамзана Кадырова командир чеченского СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов (Патриот) приехал в Нидерланды, сообщает "Новая газета". Он присутствует на турнире по смешанным единоборствам в Роттердаме, где выступит чеченец Абдулкерим Эдилов, которому покровительствует Рамзан Кадыров.

О том, что Висмурадов приехал в Германию и оттуда отправился на турнир UFC в Роттердаме, стало известно из его собственного инстаграма, а также из инстаграма Тимура Дугазаева, называющего себя "представителем главы Чечни в Германии".

Неоднократно сообщалось о нарушении прав человека в Чечне сотрудниками СОБРа "Терек". В частности, на базе "Терека" незаконно удерживали и избивали преследуемых геев. В показаниях как минимум одного пострадавшего, вывезенного из России, Висмурадов фигурирует как человек, непосредственно участвовавший в репрессиях.

"Представители международных правозащитных организаций обратились к властям Германии и Нидерландов, чтобы выяснить, на каком основании и на имя ли Абузайда Висмурадова была выдана шенгенская виза, позволившая ближайшему соратнику Кадырова открыто совершать европейский вояж", - пишет "Новая".

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02.09.2017
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