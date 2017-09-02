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Начальник личной охраны главы Чечни Рамзана Кадырова командир чеченского СОБРа "Терек" Абузайд Висмурадов (Патриот) приехал в Нидерланды, сообщает "Новая газета". Он присутствует на турнире по смешанным единоборствам в Роттердаме, где выступит чеченец Абдулкерим Эдилов, которому покровительствует Рамзан Кадыров.

О том, что Висмурадов приехал в Германию и оттуда отправился на турнир UFC в Роттердаме, стало известно из его собственного инстаграма, а также из инстаграма Тимура Дугазаева, называющего себя "представителем главы Чечни в Германии".

Неоднократно сообщалось о нарушении прав человека в Чечне сотрудниками СОБРа "Терек". В частности, на базе "Терека" незаконно удерживали и избивали преследуемых геев. В показаниях как минимум одного пострадавшего, вывезенного из России, Висмурадов фигурирует как человек, непосредственно участвовавший в репрессиях.

"Представители международных правозащитных организаций обратились к властям Германии и Нидерландов, чтобы выяснить, на каком основании и на имя ли Абузайда Висмурадова была выдана шенгенская виза, позволившая ближайшему соратнику Кадырова открыто совершать европейский вояж", - пишет "Новая".