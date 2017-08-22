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Датские военные перехватили над Балтийским морем российский стратегический бомбардировщик Ту-95. Видеозапись, сделанная из кабины одного из истребителей, опубликована на официальной странице ВВС Дании.

Когда именно был совершен перехват, не сообщается. Датские самолеты сопровождали российский бомбардировщик над международными водами вблизи острова Борнхольм. Затем истребители F-16 вернулись на базу.

Страны НАТО регулярно поднимают свои истребители для перехвата российских самолетов. Как правило, ВВС каждой страны сопровождают бомбардировщики в зонах своей ответственности, передавая их друг другу.

В апреле представитель базы Рамштайн в Германии заявил, что в 2016 году самолеты НАТО в Европе 780 раз поднимались на перехват самолетов ВКС России. Это стало абсолютным рекордом со времен холодной войны.

21 апреля представитель Белого Дома Шон Спайсер назвал законными полеты российских бомбардировщиков Ту-95 в районе Аляски. "Мы также проводим патрулирование в международном пространстве - заявил он. - Это соответствует международным правилам". По словам Спайсера, президент США Дональд Трамп в курсе информации о российских полетах, и такое патрулирование не является чем-то необычным.

До этого представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Джон Корнелио заявил, что американские военные "не видели такого уровня активности последние пару лет". При этом Корнелио подчеркнул, что полеты российских бомбардировщиков нельзя считать необычными.