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Российский истребитель-перехватчик Су-27 пролетел примерно в 20 футах (6 м) от американского разведывательного самолета P-8A Poseidon. Об этом сообщает NBC со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце.

Инцидент произошел в понедельник 9 мая над нейтральными водами Черного моря. По словам Кунце, Poseidon выполнял "обычное задание". Сближение с российским истребителем завершилось благополучно благодаря профессионализму американского пилота, отметила представитель ВМС.

Кунце не стала называть сближение на шесть метров непрофессиональным со стороны российского пилота. Она объяснила это тем, что помимо расстояния между двумя самолетами необходимо учитывать скорость, высоту, видимость и другие факторы. Представитель ВМС отметила, что американские самолеты и корабли "часто соприкасаются" с российской военной техникой, но большинство инцидентов заканчивается благополучно.

В российском Минобороны заявили, что истребитель приближался к самолету США для визуальной идентификации и приветствия. "После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р8А "Посейдон". Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", - сказали в военном ведомстве. При этом в Минобороны отметили, что маневр выполнял истребитель Су-30.

В ночь на 13 апреля прошлого года российские бомбардировщики Су-24 дважды пролетали на бреющем полете над палубой американского эсминца Donald Cook, находившегося в нейтральных водах Балтийского моря. Самолеты не были оснащены вооружением, однако исполняли маневры, напоминающие воздушную атаку на корабль.

14 апреля 2015 года российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой американский самолет-разведчик RC-135, совершавший плановый полет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Выполнив фигуру "бочка", истребитель пролетел над RC-135 сверху. Расстояние до кончика крыла американского самолета при этом не превышало 15 метров.

Такой же инцидент произошел над Балтикой и две недели спустя. В этот раз, однако, российский самолет держал несколько бóльшую дистанцию от американского - 30 метров. В Вашингтоне российских военных в связи с этими инцидентами неоднократно упрекали в непрофессионализме и безответственности.

В мае 2015 года ведущий предвыборную кампанию Дональд Трамп заявил, что российские военные самолеты, если они совершают опасные маневры вблизи американских, нужно сбивать. По его словам, после такого инцидента действующий президент Барак Обама должен был бы позвонить Владимиру Путину и сказать: "Послушай, сделай нам одолжение - не делай этого, забери этого маньяка, просто прекрати это". "А если это не сработает, - заметил политик, - и этот козел придет к тебе - ты должен стрелять".

"Это абсолютное неуважение к нашей стране и абсолютное отсутствие уважения к Обаме, - прокомментировал Трамп действия России.