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новость Российские Ту-22М пролетели под исландским пассажирским самолетом

26.09.2016
Бомбардировщик Ту-22М. Фото: mil.ru
Бомбардировщик Ту-22М. Фото: mil.ru
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Два российских дальних сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М с отключенными системами пространственного позиционирования пролетели прямо под исландским пассажирским самолетом. Об инциденте, произошедшем еще 22 сентября, в понедельник сообщил Iceland Monitor.

По данным НАТО, передает издание, Ту-22М поднялись в воздух и направились в сторону Испании, где развернулись и полетели обратно в Россию. Между тем исландский лайнер вылетел из международного аэропорта Кеблавик в Стокгольм.

Инспекторы в Рейкьявике предупредили исландского пилота о двух неопознанных самолетах, находящихся в его секторе, и тот стал внимательнее следить за происходящим в воздухе.

Встреча произошла в воздушном пространстве Исландии недалеко от границы с воздушным пространством Норвегии. Российские бомбардировщики в боевом порядке пролетели под исландским лайнером. Хотя они находились примерно на 2 километра ниже пассажирского самолета, исландский пилот заметил, что ситуация была очень опасной. "Они выключили все свои радары, так что наши системы предотвращения крушений не работали, - рассказал летчик. - Обнаружить самолеты было невозможно. Если бы они ошиблись, выдерживая дистанцию, наша аппаратура не смогла бы нас предостеречь".

В тот же день, 22 сентября, стало известно, что два других российских бомбардировщика, Ту-160, были перехвачены истребителями британских ВВС. Истребители сопровождали российские самолеты, пока те находились в зоне интересов Великобритании. При этом в воздушное пространство страны Ту-160 не заходили.

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26.09.2016

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