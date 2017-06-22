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Нижняя палата парламента Польши (Сейм) проголосовала за внесение поправок в принятый в прошлом году закон о запрете пропаганды "коммунизма или другого тоталитарного строя", сообщает Onet.pl. Они предусматривают снос памятников, прославляющих коммунизм, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

Предполагается, что памятники будут демонтировать после консультаций с Институтом национальной памяти. Сносу не подлежат монументы, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, внесенные в реестр памятников архитектуры, демонстрируемые в научных целях или в качестве произведения искусства. Не будут сносить и объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение.

Все остальные монументы предлагается демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории Польши, по подсчетам экспертов, находится как минимум 469 таких объектов, около 250 из них посвящены Красной армии.

Принятие поправок вызвало резкую реакцию в России. "У депутатов Сейма Польши, похоже, снесло совесть и голову", - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

20 мая прошлого года gрезидент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунизма "или другого тоталитарного режима" в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. Органы местного самоуправления должны сменить названия, не отвечающие закону. Однако нормы не распространялись на памятники, обелиски и мемориальные доски.

31 марта 2016 года президент Института национальной памяти Лукаш Каминский заявил, что власти Польши намерены снести около 500 советских памятников по всей стране. По его словам, символизировавшие "господство коммунистической системы над Польшей" советские памятники должны быть перенесены в музеи. "Их сохранение является последствием незавершения в Польше перемен начала 90-х. Это было фатальной ошибкой, которая много лет является поводом, используемым в пропаганде и провокациях против нашей родины", - сказал Каминьский. При этом он подчеркнул, что о памятниках на месте советских воинских захоронений государство продолжит заботиться.

Глава института предположил, что Москва будет протестовать против этих действий. "Дипломатическая служба Кремля реагирует очень бурно каждый раз, когда в Польше ликвидируется памятник, посвященный Советской армии", - пояснил он. При этом Каминский добавил, что МИД страны будет постоянно информироваться о сносе монументов.