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новость Прерванный прилет

Нидерланды отказали во въезде главе турецкого МИДа
11.03.2017
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com
Мевлют Чавушоглу. Фото с сайта haberler.com
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Правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в связи с "общественной опасностью", которую несет в себе визит Чавушоглу в Роттердам. Об этом сообщает Би-Би-Си. .

Турецкие чиновники, включая федеральных министров, планировали провести серию митингов, чтобы убедить проживающих в Европе соотечественников поддержать изменения в конституцию страны на референдуме, который пройдет 16 апреля. Однако мэр Роттердама запретил проведение митинга в связи с трудностью обеспечения безопасности и заявил, что власти страны не разрешат главе турецкого МИДа участвовать в нем.

После этого Чавушоглу пригрозил Нидерландам введением строгих санкций в случае запрета на въезд в страну. В ответ голландское правительство отметило, что в такой ситуации "достижение разумного решения невозможно".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Нидерландов "столь же робки, сколь трусливы", назвав отказ впустить Чавушоглу "остатками нацизма и фашизма".

"Вы можете не пускать нашего министра иностранных дел, сколько хотите. Посмотрим, как ваши самолеты будут теперь летать в Турцию", - сказал Эрдоган. - Конечно, я имею в виду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения".

Поверенного в делах Нидерландов в Анкаре вызвали в МИД Турции в связи с инцидентом.

10 декабря правящая в Турции Партия справедливости и развития внесла в парламент проект поправок в действующую Конституцию страны, которые расширят полномочия президента. Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом. Сторонники изменения конституции говорят, что это упростит систему правления страной. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что поправки к конституции спасут страну от попыток переворота.

Поправки упраздняют пост главы правительства и расширяет законодательные и исполнительные полномочия президента. Глава государства получит возможность назначать и снимать с постов министров, а также лишать должности членов Верховного суда. Кроме того, снимается требование о невозможности одновременного пребывания на посту президента и председательства в политической партии. Однако за парламентом сохраняется право инициировать судебные разбирательства в отношении президента. Соответствующий запрос должен будет получить поддержку более половины депутатов.

21 января парламент Турции принял поправки в Конституцию о введении в стране президентской формы правления. Однако полученного уровня поддержки законопроекта не хватило, чтобы поправки вступили в силу, минуя процедуру всенародного голосования. Референдум назначен на 16 апреля.

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11.03.2017

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