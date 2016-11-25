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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть турецкие границы для нелегальных мигрантов, сообщает Би-Би-Си. Это заявление он сделал после того как Европарламент проголосовал за приостановку переговоров о возможном вступлении Турции в ЕС.

"Если вы пойдете дальше, то границы будут открыты, имейте это в виду", - предупредил Эрдоган, обращаясь к руководству ЕС.

По его словам, Евросоюз не выполнил тех обещаний, которые давал Турции в рамках решения проблемы с наплывом беженцев в Европу. "Когда на границе Турции и Болгарии собрались 50 тысяч беженцев, в Европе начали думать о том, что произойдет, если Анкара откроет свои КПП, - отметил Эрдоган.

По словам президента Турции, сейчас миллионы женщин и детей в мире нуждаются в заботе и милосердии. "Делается ли что-то для того, чтобы помочь им? Нет! Вместо этого ведутся пустые разговоры, например, о целесообразности вступления Турции в ЕС", - сказал Эрдоган.

Накануне Европарламент выступил за временную заморозку переговоров с Турцией. За резолюцию проголосовали 479 депутатов, против - 37. Еще 107 депутатов воздержались. При этом в документе отмечается, что ЕС намерен и дальше развивать связи с Турцией. Резолюция имеет рекомендательный характер.

13 ноября спикер Европарламента Мартин Шульц заявил, что ЕС должен ввести экономические санкции против Турции в связи с арестами оппозиционных политиков и журналистов. В конце нынешнего года, напомнил политик, должна пройти реформа Таможенного союза ЕС, с которым Турция имеет двустороннее соглашение. "Я не могу себе представить, что после волны арестов депутатов от оппозиции и журналистов мы будем расширять Таможенный союз", - заметил спикер Европарламента.

Шульц также заверил, что выступает за продолжение диалога с Турцией относительно вступления этой страны в ЕС. Однако, подчеркнул он, "если Турция вернет смертную казнь, переговоры о вступлении завершатся".

В марте власти Турции и главы правительств стран Евросоюза согласовали план, направленный на разрешение миграционного кризиса. Согласно плану, все нелегальные мигранты, прибывающие в Грецию из Турции, будут возвращены обратно. В обмен на каждого беженца, возвращенного в Турцию, ЕС обязуется принимать гражданина Сирии, который уже находится в этой стране. Сообщалось, что Анкара получит согласованную ранее финансовую помощь для содержания лагерей беженцев ускорены переговоры о членстве Турции в ЕС.