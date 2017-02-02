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Депутаты Европарламента проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Большинство евродепутатов поддержали это решение. Однако представители Британии и Голландии посчитали его преждевременным. В решении также отмечасется, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима.

Теперь отмену виз для граждан Грузии должен одобрить Совет ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза.

"Поздравляю! Это действительно исторический день!" - написал в премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года. В декабре Еврокомиссия призвала Европарламент проголосовать за отмену виз для Грузии. 12 января это решение поддержал комитет Европарламента по внутренним делам и гражданским свободам.

"Еврокомиссия еще в марте 2016 года дала заключение о полном выполнении Грузией плана действий для отмены визового режима, поэтому я призываю Европарламент поддержать это решение", - заявил еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос. Он также напомнил, что отмена визового режима касается краткосрочных поездок (до 90 дней) и относится к гражданам Грузии, имеющим биометрические паспорта.

В декабре Европарламент сообщил, что рассмотрение вопроса о визовой либерализации для Украины должно состояться в начале апреля текущего года.