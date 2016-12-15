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Страны - члены Евросоюза уже согласовали продление санкций в отношении России. Как передает ТАСС, об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Что касается санкций, то они уже согласованы. Все страны-члены понимают, что это неизбежно", - сказала она, отметив, что письменная процедура продления ограничительных мер уже запущена.

Между тем, по мнению постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, сообщество продлевает санкции ради сохранения единства. По словам дипломата, одна и та же схема обсуждения санкций повторяется каждые полгода, и так будет и в этот раз.

"Эта нехитрая схема повторяется каждые полгода. Далее формальное решение о продлении санкций оформляется как решение Совета ЕС, а конкретные формулировки вырабатываются на уровне Комитета постоянных представителей", - добавил Чижов.

Лидеры ЕС намерены принять в четверг политическое решение о продлении на полгода экономических секторальных санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января 2017 года.

В минувший вторник президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. высказались в поддержку продления ограничительных мер. Олланд отметил, что санкции будут продолжены, если минские договоренности не будут воплощаться. "Необходимо будет вновь продлить санкции против России, несмотря на то, что мы бы хотели большего прогресса в имплементации этого процесса", - заявила в свою очередь Меркель.