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Европейский союз, продлевая санкции в отношении России, в очередной раз демонстрирует свою слабость. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, размещенном на сайте ведомства.

В МИДе пояснили, что решение стран ЕС не стало неожиданностью. "Евросоюз в очередной раз показал свою слабость и неспособность признать очевидное - увязка рестрикций с выполнением Москвой Минских соглашений абсурдна", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, санкции в отношении России "стали самоцелью для ЕС", который, "за неимением других достойных примеров, хочет всячески продемонстрировать свое пресловутое единство хотя бы в этой сфере".

Накануне саммит стран Евросоюза продлил санкции на полгода. Официально об этом будет объявлено в течение нескольких дней. Ограничительные меры будут действовать с 1 февраля до 31 июля 2017 года.

"Мы продлили санкции на дополнительный период в шесть месяцев. Некоторые из коллег предпочли бы на 12 месяцев. Но, в конечном счете, мы об этом не говорили", - приводит ТАСС слова главы Европейского совета Дональда Туска.

По его словам, принятие решения не потребовало обсуждения. "Продление санкций ЕС против России по Украине не требовало никакой дискуссии: решение уже было ясно, и подготовлено нашими послами", - сказал Туск.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что причиной такого решения стал недостаточный прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины. "Президент Франции и я доложили о выполнении минских договоренностей, о том, что оно идет медленно, - сказала она. - К сожалению, прогресс не такой, чтобы мы могли ослабить санкции".