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Экс-президенту Украины Виктору Януковичу заочно предъявлено обвинение в захвате государственной власти в 2010 году. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины расследует дело о расширении полномочий президента неконституционным способом. "На основании собранных доказательств сообщено о подозрении (соответствует предъявлению обвинения в российском праве. - Ред.) по части 1 статьи 109 УК Украины экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине, Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - написал Луценко. 30 сентября 2010 года Конституционный суд Украины в закрытом режиме отменил политическую реформу 2004 года, вернув действие Конституции 1996 года. Таким образом Янукович получил более широкие полномочия в ущерб полномочиям Верховной рады и правительства.

21 февраля 2014 года, сразу после бегства Януковича, Верховная рада своим постановлением вернула в Конституцию изменения 2004 года.

До этого Януковичу на Украине уже были инкриминированы часть 1 статьи 111 (государственная измена; санкция от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 - часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 - часть 2 статьи 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет). Слушания по существу дела Януковича продолжаются с конца июня. Беглому экс-президенту

Сам Янукович, скрывающийся в России, процесс проигнорировал. Он не стал участвовать в заседаниях даже по видеосвязи. Поэтому судейская коллегия постановила рассматривать дело в режиме специального производства - без участия подсудимого.

5 июля Янукович заявил, что отзывает из процесса своих адвокатов.