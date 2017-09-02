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Активисты украинской организации "Черный комитет" расписали лозунгами поезд Киев - Москва. Об этом сообщает представитель движения Богдан Тицкий.

"Черный Комитет" заявляет, что в период российско-украинской войны неприемлемо иметь транспортное сообщение с государством-агрессором", - написал Тицкий.

На последних трех вагонах поезда черной краской из баллончика были написаны лозунги "Смерть Росії!", "Навіки окремо!", "Смерть окупантам!", "Україна переможе!", "В бій".

Тицкий призвал приехать на станцию Конотоп перед границей с Россией, где поезд стоит полчаса. "Не дайте стереть наше приветствие оккупантам!", - написал он.

Российские железные дороги не осуществляют пассажирские перевозки на Украину, ссылаясь на их нерентабельность. Все пассажирские поезда на российско-украинских направлениях обслуживает государственная компания "Укрзализныця".

5 марта штаб блокады торговли с оккупантами, образованный на Украине бойцами АТО, объявил о перекрытии железнодорожных путей на станции Конотоп, через которую проходит одна из основных магистралей из России. Как утверждается, на станции обнаружено несколько российских составов, в том числе с углем-антрацитом. Штаб блокады заявил о намерении в течение месяца взять под контроль все восемь основных железнодорожных станций, через которые идет торговля с Россией. Пассажирские поезда и электрички протестующие не задерживают, заверили в штабе.

16 мая Украина расширила антироссийские санкции, в частности, прекратила грузоперевозки с Россией. Подпавшие под санкции российские перевозчики "СГ-транс", "Нефтетранссервис", Первая грузовая компания, Федеральная грузовая компания, "Промтрансинвест" и другие вернули порожняком находящиеся на территории Украины вагоны.

После этого стали появляться сообщения о готовящемся прекращении пассажирских перевозок. "Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля", - рассказал в конце мая источник "Коммерсанта". По его словам, предлогом станет нежелание "Российских железных дорог" "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, отмечало издание.

Однако министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что вопрос прекращения пассажирского сообщения Украины с Россией в правительстве не рассматривался. При этом министр считает, что "любое сообщение с Российской Федерацией следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году". В "Укрзализныце" также заявили, что не планируют прекращать пассажирские перевозки и "не рассматривают такую идею".