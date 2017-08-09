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новость В Крыму имама Эмирамзаева увезли в больницу после обыска

09.08.2017
Обыск у Умера Эмирамзаева. Фото с ФБ-страницы "Alimdar Crimean Solidarity"
Обыск у Умера Эмирамзаева. Фото с ФБ-страницы "Alimdar Crimean Solidarity"
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В Крыму после обыска, проведенного ФСБ, увезли в больницу города жителя поселка Кировское, имама Умера Эмирамзаева. Об этом сообщает крымскотатарское агентство QHA со ссылкой на гражданского активиста и знакомого Эмирамзаева, находившегося на месте обыска.

Как сообщается, Эмирамзаева сначала отправили в больницу Кировского, а затем увезли в больницу Старого Крыма. По словам собеседника агентства, имам в плохом состоянии, у него перепады давления.

Во время обыска Эмирамзаев дважды терял сознание, уточнил сосед имама Сейдамет. При этом к нему долго не пускали медиков.

Имам ранее перенес инсульт и операцию по удалению опухоли мозга. Кроме того, Эмирамзаев болен мальформацией сосудов мозга. Во время обыска стало плохо матери имама, ей тоже потребовалась помощь врачей.

Обыск у Эмирамзаева сотрудники ФСБ провели в среду утром. По словам Сейдамета, силовики искали некую "террористическую запрещенную литературу". В итоге у имама изъяли компьютер, ноутбук, телефон и исламскую литературу.

По какому именно поводу проводился обыск у Эмирамзаева, пока неизвестно.

Как уточнил сосед клирика, на обыск силовики приехали на шести машинах, двух газелях и двух автозаках. "Автозаки, полные людей в масках, с автоматами и дубинками. Они оцепили полностью весь участок, во двор никого не пускали, перекрыли дорогу. Потом приехала местная полиция", - сказал Сейдамет.

Чтобы поддержать Эмирамзаева, у его дома собрались около 150 человек. По словам Сейдамета, правоохранители около десяти раз громко угрожали крымскотатарским активистам административными арестами и штрафами. Никто, однако, задержан не был.

Обыски в домах крымских татар российские силовики проводят регулярно. 8 мая они устроили обыск в доме председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова. Обыск проводили около 10 сотрудников российской ФСБ в масках и с оружием. В итоге силовики ничего не нашли, изъяв только камеры видеонаблюдения с фасада дома Аметова. Работники спецслужбы избили старшего сына Аметова и увезли его "для дачи показаний". В тот же день вечером 42-летнего Амета Аметова отпустили. По словам силовиков, поводом для обыска стало анонимное письмо о том, что дома у Аметова якобы продается оружие и наркотики.

Тогда же вооруженные силовики оцепили район компактного проживания крымских татар. Они провели обыск в доме местного жителя Юсуфа Тороза, а его сына Сервера увезли для дачи показаний в Краснодарский край, где потив него возбуждено некое уголовное дело. Что это за дело, родственники Сервера не знают.

13 апреля В Бахчисарае после обысков были задержаны восемь человек. Силовики из Росгвардии, в частности ОМОНа, избивали граждан, которые пришли поддержать земляков. Одного из крымских татар забили дубинками до потери сознания, он был госпитализирован.

Всех задержанных доставили в Бахчисарайский райотдел полиции, а затем в суд. Сейдамету Мустафаеву и Мидату Муждабаеву вменили демонстрацию эктремистской символики. Им дали соответственно двенадцать и трое суток ареста. Остальных пятерых задержанных обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Азизу Азизову и Мустафе Абдураманову назначили по семь суток административного ареста. Эскендер Меметов получил двое суток суток ареста, Ремзи Зудиев - трое суток. Шевкета Адбураманова оштрафовали на десять тысяч рублей.

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09.08.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Международный Меджлис

Виталий Портников, 21.04.2017

Россия не отменит запрет Меджлиса. Ведь выполнить решение Международного суда ООН - это значит не просто поставить под сомнение выводы собственного "правосудия", но и разрешить свободные выборы, пусть даже для одного народа. И получить легитимных представителей этого народа, пользующихся куда большим доверием, чем разнообразные крымские гауляйтеры.

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