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новость Отлили пулю

Суд в Крыму приговорил активиста Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы
04.08.2017
Владимир Балух в суде, 20.07.2017. Фото Таира Мустафаева
Владимир Балух в суде, 20.07.2017. Фото Таира Мустафаева
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Судья Раздольненского райсуда аннексированного Крыма Мария Бедрицкая приговорила украинского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы по сфабрикованному делу о незаконном хранении боеприпасов, сообщает Крым.Реалии. Ему также назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Во вторник Балух выступил с последним словом. Он расценил свое уголовное преследование как политический заказ, назвав действительной причиной возбуждения дела неприятие им аннексии Крыма.

В прениях сторон прокурор Королев потребовал для подсудимого 5 лет 1 месяц общего режима. Адвокаты политзека Ольга Динзе и Тарас Омельченко, в свою очередь, в очередной раз обратили внимание на массу нарушений в ходе дознания по делу. Обыск был проведен с массой нарушений, подчеркнула защита, иные версии, кроме как предполагающие виновность Балуха, не отрабатывались, в заключениях экспертиз ясности нет, а самому активисту поступали угрозы в связи с его убеждениями. Кроме того, заметили адвокаты, "суд не заинтересован в установлении истины и отказывал практически во всех ходатайствах, которые могли бы повлиять на установление этой истины".

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. Активист был задержан оперативниками ФСБ 8 декабря 2016 года по итогам обыска в домах у него и его матери. С 12 декабря он содержится под арестом.

Политзеку были инкриминированы часть 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и часть 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки). Как утверждается в деле, при обыске у него на чердаке нашли несколько десятков патронов и несколько тротиловых шашек. Активист настаивает, что боеприпасы подбросили сами оперативники. Выступая в понедельник с показаниями в суде, Балух заявил, что на чердак своего дома не поднимался с 1997 года.

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против активиста открыли дело по статье 319 российского УК (оскорбление представителя власти), по которому он в июне 2016-го был осужден к 320 часам обязательных работ. Приговор вынесла та же судья Бедрицкая. Активист отказался отбывать работы, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября, за полторы недели до задержания, Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

В заключении здоровье Балуха серьезно ухудшилось. У политзека обострился бронхит, случился приступ мочекаменной болезни и начались проблемы с пищеварением. На слушаниях 27 июля у подсудимого случился гипертонический криз. Судья Бедрицкая вызвала неотложку, и Балуха под конвоем доставили в больницу. Сделав больному укол, медики заявили конвою, что политзека можно возвращать в суд, и слушания возобновились. В конце того же заседания Балуху опять стало плохо, однако вновь вызывать скорую Бедрицкая не стала.

Кроме того, в январе адвокат Омельченко сообщал, что политзек подвергается избиениям в симферопольском СИЗО-1.

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04.08.2017
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