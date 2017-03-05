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новость Арест крымского политзека Балуха продлен до 4 июня

05.03.2017
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua
Владимир Балух. Фото: hromadske.ua
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Судья Раздольненского райсуда аннексированного Крыма Мария Бедрицкая продлила украинскому активисту Владимиру Балуху, который арестован по сфабрикованному делу о хранении боеприпасов, срок содержания в СИЗО на три месяца - до 4 июня. Об этом в четверг сообщила Крымская правозащитная группа.

Каких-либо подробностей заседания в публикации не приводится.

Двумя днями раньше, 28 февраля, судья подконтрольного России верховного суда Крыма Тимур Слезко отклонил сразу апелляции на два решения о продлении Балуху ареста - от 27 декабря 2016-го и от 3 февраля 2017 года. По какой причине рассмотрение жалобы на первое из этих решений затянули на такой длительный срок, не пояснялось.

"В этом мерзостном мире, которое культивирует государство, я предпочел остаться человеком, - заявил политзек в суде. - Меня можно лишить средств и жизни, но дух мой не сломить".

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. Активист был задержан оперативниками ФСБ 8 декабря 2016 года по итогам обыска в домах у него и его матери. С 12 декабря он содержится под арестом.

По части 1 статьи 222 российского УК (незаконный оборот боеприпасов) Балуху грозит до четырех лет колонии. Как утверждают силовики, на чердаке у него нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Политзек вину не признает. Он настаивает, что боеприпасы подбросили сами оперативники.

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против активиста открыли дело по статье 319 российского УК (оскорбление представителя власти), по которому он в июне 2016-го был осужден к 320 часам обязательных работ. Приговор вынесла та же судья Бедрицкая, которая теперь продлила политзеку срок содержания в СИЗО. Активист отказался отбывать работы, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября, за полторы недели до задержания, Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

В конце декабря Балух заявил о неприемлемых условиях содержания в СИЗО. Политзек рассказал, что камера переполнена - арестантов там почти втрое больше, чем нар, - и при его бронхите дышать ему очень трудно. 28 декабря активисту, перевезенному в раздольненский ИВС для участия в суде о продлении ареста, вызывали скорую помощь.

23 января 2017-го адвокат Тарас Омельченко после встречи с Балухом сообщил, что его клиент подвергается избиениям в симферопольском СИЗО-1. На лице политзека были видны следы побоев. Кроме того, 17 января у Балуха случился острый приступ мочекаменной болезни. В медчасти СИЗО арестанту поставили капельницу. Балух также рассказал Омельченко о проблемах с пищеварительной системой, в частности с желудком, начавшихся из-за неудовлетворительного питания в изоляторе.

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05.03.2017

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