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новость Голодающего активиста Халилова переводят в другой спецприемник

29.12.2016
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
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Координатора Движения сопротивления крымских татар Недима Халилова, который 36-е сутки продолжает голодовку в знак протеста против депортации его в Узбекистан, переводят в другой спецприемник - из Сочи в город Гулькевичи на востоке Краснодарского края. Об этом сообщается в заявлении Крымскотатарского ресурсного центра.

Вместе с Халиловым в Гулькевичи отправляют и других арестованных, уточняют правозащитники. Причины перевода не уточняются.

Об отправке в Гулькевичи активиста уведомили в четверг в 6:30 утра. На сборы ему дали один час.

Крымскотатарский ресурсный центр выразил протест против решения о депортации Халилова и потребовал от российских властей немедленно освободить активиста.

Накануне с заявлением о ситуации с Халиловым выступил Меджлис крымскотатарского народа. Он призвал международные правозащитные организации "срочно войти в отношения с правительством РФ по вопросу обеспечения безопасности жизни и здоровья Недима Халилова".

27 декабря Халилова в сочинском спецприемнике посетил адвокат Дагир Хасавов, занявшийся защитой активиста по просьбе президента Всемирной ассамблеи тюркских народов Ерментая Султанмурата (Казахстан). На своей ФБ-странице юрист сообщил, что Халилов потерял более 20 килограмм веса, а зрение и слух голодающего ослабли.

Между тем еще до начала голодовки, 11 ноября, Халилова в спецприемнике посетил адвокат "Мемориала", прибывший по просьбе национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Тогда активист отказался от правовой помощи. Вместо этого он призвал Меджлис приступить к выполнению принятого Курултаем 29 марта 2014 года постановления о реализации права на самоопределение, а также к проведению в жизнь решений II Всемирного конгресса крымских татар, состоявшегося 1-2 августа 2015-го в Анкаре.

25 декабря сообщалось, что Халилова собираются госпитализировать. Товарищи активиста, беседовавшие с ним по телефону, оценивали состояние голодающего как критическое. Тем не менее Халилов заверял, что в случае отправки в больницу намерен сопротивляться принудительному кормлению, "если такое физически в силах человека".

Халилову 57 лет, он уроженец Бухары. Репатриировался из Узбекистана в Крым в 1986 году и поселился в Керчи. После распада СССР принципиально отказался от получения украинского гражданства, настаивая на независимости Крыма как государства крымских татар. В 2004 году Халилов получил в узбекском посольстве в Киеве паспорт гражданина Узбекистана, однако в 2009-м срок действия этого паспорта истек, а обращаться за новым он не стал. Таким образом, в начале 2014 года, по словам Халилова, узбекское гражданство он утратил. Принимать гражданство России после аннексии Крыма активист не стал.

7 ноября нынешнего года судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук объявила Халилова виновным по части 1 статьи 18.8 российского КоАП (нарушение режима государственной границы) и постановила депортировать его в Узбекистан как страну прибытия. На другой день судья российского верховного суда Крыма Владимир Агин оставил это решение в силе.

Сразу после суда у Белинчук, не дожидаясь рассмотрения апелляции, силовики доставили Халилова домой, дав возможность забрать личные вещи, документы и деньги, после чего вывезли с полуострова для депортации в Узбекистан.

21 ноября Халилов подал начальнику сочинского спецприемника Р. Сургундяну заявление о "частичной" голодовке - отказе от любой пищи, кроме хлеба. Активист потребовал предоставить ему свидетельство лица без гражданства, указав в документе "национальность - крымский татарин", а также вернуть его в Крым "тем же способом, которым переместили сюда". В случае невыполнения требований, предупреждал Халилов, он объявит настоящую голодовку, отказавшись и от хлеба.

Заявления о выдаче свидетельства лица без гражданства и о возвращении в Крым он подал в соответствующие инстанции после доставки в Сочи, однако администрация спецприемника не отправила эти бумаги по указанным адресам.

24 ноября, поскольку Сургундян предупреждение проигнорировал, Халилов полностью отказался от пищи. По собственному признанию, он лишь иногда подсаливает воду, а также пьет растворимый кофе.

1 декабря медик, которая осматривала голодающего, заявила, что его нужно отправить в психбольницу. "СССР с его способами никуда не делся, - отмечал активист на своей ФБ-странице. - Мысль, что человека нужно поместить в психбольницу за то, что он борется за право жить на своей родине, является естественным продуктом сознания этих людей".

9 декабря Халилов изложил требования своей голодовки в обращении к Владимиру Путину.

В конце прошлой недели активист сообщил друзьям, что заканчивает заявление в российскую Генпрокуратуру о возбуждении дела по факту доведения его до самоубийства.

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29.12.2016

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