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Координатора Движения сопротивления крымских татар Недима Халилова, который больше месяца держит голодовку в депортационном спецприемнике в Сочи, собираются госпитализировать. Об этом сообщает QHA со ссылкой на карачаевского активиста Хасана Халкёча.

"Дело принимает всё более критический характер, - рассказал Халкёч. - Вчера, когда созванивались с Недим-беем, голос у него уже был ослабевшим".

Однако, добавил собеседник агентства, Халилов в случае отправки в больницу намерен сопротивляться принудительному кормлению, "если такое физически в силах человека".

В какую именно больницу предполагается отправить крымскотатарского активиста, пока не известно.

О том, что состояние Халилова заметно ухудшилось, сообщил на своей ФБ-странице и блогер Айдер Исмаилов, беседовавший с товарищем по телефону в воскресенье. "Положение критическое, - написал он. - Ослабевший, еле слышимый голос, не передвигается, постоянно в лежачем положении". Халилов рассказал собеседнику, что заканчивает заявление в российскую Генпрокуратуру о возбуждении дела по факту доведения его до самоубийства. Сам Исмаилов подал аналогичное заявление в прокуратуру аннексированного Крыма.

Халилов еще 3 декабря выступил с заявлением, в котором отказался от госпитализации, а также повторил требования своей голодовки. Заявление адресовано Владимиру Путину, прокурору Лазаревского района Сочи Александру Баранову и начальнику спецприемника Р. Сургундяну.

9 декабря Халилов вновь изложил свои требования в более пространном обращении к Путину.

Между тем 1-го числа медик, осматривавшая голодающего, заявила, что его нужно отправить в психбольницу. "СССР с его способами никуда не делся, - заметил активист на своей ФБ-странице. - Мысль, что человека нужно поместить в психбольницу за то, что он борется за право жить на своей родине, является естественным продуктом сознания этих людей".

Халилову 57 лет. Он репатриировался из Узбекистана в Крым в 1986 году и поселился в Керчи. После распада СССР активист принципиально отказался от получения украинского гражданства, настаивая на независимости Крыма как государства крымских татар. Соответственно, после аннексии полуострова он не стал принимать и российское гражданство.

7 ноября нынешнего года судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук объявила Халилова виновным по части 1 статьи 18.8 российского КоАП (нарушение режима государственной границы) и постановила депортировать его в Узбекистан как страну прибытия. На другой день судья российского верховного суда Крыма Владимир Агин это решение в силе.

Сразу после суда у Белинчук, не дожидаясь рассмотрения апелляции, силовики доставили Халилова домой, дав возможность забрать личные вещи, документы и деньги, после чего вывезли с полуострова для депортации в Узбекистан.

21 ноября Халилов подал начальнику спецприемника заявление о "частичной" голодовке - отказе от любой пищи, кроме хлеба. Активист потребовал предоставить ему свидетельство лица без гражданства, указав в документе "национальность - крымский татарин", а также вернуть его в Крым "тем же способом, которым переместили сюда". В случае невыполнения требований, предупреждал Халилов, он объявит настоящую голодовку, отказавшись и от хлеба.

Заявления о выдаче свидетельства лица без гражданства и о возвращении в Крым он подал в соответствующие инстанции после доставки в Сочи, однако администрация спецприемника не отправила эти бумаги по указанным адресам.

24 ноября, поскольку начальник спецприемника предупреждение проигнорировал, Халилов полностью отказался от пищи. По собственному признанию, он лишь иногда подсаливает воду. 8 декабря активист сообщил, что нарушил режим голодовки, выпив стакан чая. Причину этого он не пояснил.

Еще до начала голодовки, 11 ноября, Халилова в спецприемнике посетил адвокат "Мемориала", прибывший по просьбе национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Однако активист отказался от правовой помощи. Вместо этого он призвал председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова приступить к выполнению принятого Курултаем 29 марта 2014 года постановления о реализации права на самоопределение, а также к проведению в жизнь решений II Всемирного конгресса крымских татар, состоявшегося 1-2 августа 2015-го в Анкаре.

"От реализации названных решений прямо зависят личные права крымского татарина, лица без гражданства Халилова Недима Абдулаевича", - заключил активист.

В марте 2014-го, через несколько дней после аннексии Крыма, Халилов заявил, что крымскотатарские активисты намерены возобновить национально-освободительное движение, цель которого - восстановление национальной государственности крымских татар, утраченной в 1783 году. До этого момента, подчеркнул общественник, на территории региона должны действовать законодательство Украины и нормы международного права.

В феврале нынешнего года Халилов подал в Центральный райсуд Симферополя иск с требованием признать действия Владимира Путина и оккупационных властей Крыма неправомерными и незаконными, а крымским татарам предоставить особый статус как коренному народу региона. В своем заявлении он основывался на нормах как международного права, так и российского законодательства, а разбирательство требовал вести на крымскотатарском языке.

На сайте Центрального райсуда сведений о февральском иске нет, но есть информация о двух заявлениях, поданных Н. А. Халиловым соответственно 26 сентября и 5 октября. Ответчиками по первому иску названы Путин, "госсовет" Крыма, а также президент Украины Петр Порошенко; третьим лицом - Меджлис крымскотатарского народа. Ответчики по второму иску - только Путин и "госсовет"; третьих лиц нет. В приеме обоих заявлений отказали. Судьи сослались на то, что иск "не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства". Оба отказа обжалуются.