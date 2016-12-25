О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257694.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.257694.html
Также: Украина, Россия, Война, Акции протеста, Полиция, Право, Ксенофобия, Здоровье, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Владимир Путин

новость Оккупация поперек горла

Крымскотатарского активиста Халилова собираются госпитализировать после месяца голодовки
25.12.2016
Недим Халилов в спецприемнике после трех недель голодовки, 15.12.2016. Фото с личной ФБ-страницы
Недим Халилов в спецприемнике после трех недель голодовки, 15.12.2016. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Координатора Движения сопротивления крымских татар Недима Халилова, который больше месяца держит голодовку в депортационном спецприемнике в Сочи, собираются госпитализировать. Об этом сообщает QHA со ссылкой на карачаевского активиста Хасана Халкёча.

"Дело принимает всё более критический характер, - рассказал Халкёч. - Вчера, когда созванивались с Недим-беем, голос у него уже был ослабевшим".

Однако, добавил собеседник агентства, Халилов в случае отправки в больницу намерен сопротивляться принудительному кормлению, "если такое физически в силах человека".

В какую именно больницу предполагается отправить крымскотатарского активиста, пока не известно.

О том, что состояние Халилова заметно ухудшилось, сообщил на своей ФБ-странице и блогер Айдер Исмаилов, беседовавший с товарищем по телефону в воскресенье. "Положение критическое, - написал он. - Ослабевший, еле слышимый голос, не передвигается, постоянно в лежачем положении". Халилов рассказал собеседнику, что заканчивает заявление в российскую Генпрокуратуру о возбуждении дела по факту доведения его до самоубийства. Сам Исмаилов подал аналогичное заявление в прокуратуру аннексированного Крыма.

Халилов еще 3 декабря выступил с заявлением, в котором отказался от госпитализации, а также повторил требования своей голодовки. Заявление адресовано Владимиру Путину, прокурору Лазаревского района Сочи Александру Баранову и начальнику спецприемника Р. Сургундяну.

9 декабря Халилов вновь изложил свои требования в более пространном обращении к Путину.

Между тем 1-го числа медик, осматривавшая голодающего, заявила, что его нужно отправить в психбольницу. "СССР с его способами никуда не делся, - заметил активист на своей ФБ-странице. - Мысль, что человека нужно поместить в психбольницу за то, что он борется за право жить на своей родине, является естественным продуктом сознания этих людей".

Халилову 57 лет. Он репатриировался из Узбекистана в Крым в 1986 году и поселился в Керчи. После распада СССР активист принципиально отказался от получения украинского гражданства, настаивая на независимости Крыма как государства крымских татар. Соответственно, после аннексии полуострова он не стал принимать и российское гражданство.

7 ноября нынешнего года судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук объявила Халилова виновным по части 1 статьи 18.8 российского КоАП (нарушение режима государственной границы) и постановила депортировать его в Узбекистан как страну прибытия. На другой день судья российского верховного суда Крыма Владимир Агин это решение в силе.

Сразу после суда у Белинчук, не дожидаясь рассмотрения апелляции, силовики доставили Халилова домой, дав возможность забрать личные вещи, документы и деньги, после чего вывезли с полуострова для депортации в Узбекистан.

21 ноября Халилов подал начальнику спецприемника заявление о "частичной" голодовке - отказе от любой пищи, кроме хлеба. Активист потребовал предоставить ему свидетельство лица без гражданства, указав в документе "национальность - крымский татарин", а также вернуть его в Крым "тем же способом, которым переместили сюда". В случае невыполнения требований, предупреждал Халилов, он объявит настоящую голодовку, отказавшись и от хлеба.

Заявления о выдаче свидетельства лица без гражданства и о возвращении в Крым он подал в соответствующие инстанции после доставки в Сочи, однако администрация спецприемника не отправила эти бумаги по указанным адресам.

24 ноября, поскольку начальник спецприемника предупреждение проигнорировал, Халилов полностью отказался от пищи. По собственному признанию, он лишь иногда подсаливает воду. 8 декабря активист сообщил, что нарушил режим голодовки, выпив стакан чая. Причину этого он не пояснил.

Еще до начала голодовки, 11 ноября, Халилова в спецприемнике посетил адвокат "Мемориала", прибывший по просьбе национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Однако активист отказался от правовой помощи. Вместо этого он призвал председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова приступить к выполнению принятого Курултаем 29 марта 2014 года постановления о реализации права на самоопределение, а также к проведению в жизнь решений II Всемирного конгресса крымских татар, состоявшегося 1-2 августа 2015-го в Анкаре.

"От реализации названных решений прямо зависят личные права крымского татарина, лица без гражданства Халилова Недима Абдулаевича", - заключил активист.

В марте 2014-го, через несколько дней после аннексии Крыма, Халилов заявил, что крымскотатарские активисты намерены возобновить национально-освободительное движение, цель которого - восстановление национальной государственности крымских татар, утраченной в 1783 году. До этого момента, подчеркнул общественник, на территории региона должны действовать законодательство Украины и нормы международного права.

В феврале нынешнего года Халилов подал в Центральный райсуд Симферополя иск с требованием признать действия Владимира Путина и оккупационных властей Крыма неправомерными и незаконными, а крымским татарам предоставить особый статус как коренному народу региона. В своем заявлении он основывался на нормах как международного права, так и российского законодательства, а разбирательство требовал вести на крымскотатарском языке.

На сайте Центрального райсуда сведений о февральском иске нет, но есть информация о двух заявлениях, поданных Н. А. Халиловым соответственно 26 сентября и 5 октября. Ответчиками по первому иску названы Путин, "госсовет" Крыма, а также президент Украины Петр Порошенко; третьим лицом - Меджлис крымскотатарского народа. Ответчики по второму иску - только Путин и "госсовет"; третьих лиц нет. В приеме обоих заявлений отказали. Судьи сослались на то, что иск "не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства". Оба отказа обжалуются.

Оставить комментарий Обсудить
25.12.2016

новость Новости по теме
25.11.2016 Депортированный из Крыма активист Халилов объявил голодовку →
08.11.2016 Крымскотатарского активиста Халилова депортируют в Узбекистан →
23.03.2014 Крымские татары возобновляют освободительное движение →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Катастрофа Ту-154 Минобороны
Ту-154 Минобороны перед вылетом из Чкаловского. Фото с ФБ-страницы Евгения Толстова
статья Российская онкология
Виталий Портников
новость Обама подписал военный бюджет
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
новость МИД о памятниках в Польше
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
новость В Чечне задерживают родственников "моджахедов"
Грозный: расстрелянная машина предполагаемых моджахедов, 17.12.2016. Источник: kavkazr.com
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
новость Дагестан: атаки на полицию
Троллейбусное кольцо в Махачкале. Фото: mapio.net
новость Эвакуация в Германии
Эвакуация в Аугсбурге, 25.12.2016. Фото: augsburger-allgemeine.de
статья Темные речи Володина
Илья Мильштейн
новость Чириков: 15 суток под копирку
Виктор Чириков. Фото: golos-kubani.ru
статья Трамп, Путин и санкции
Владимир Абаринов
новость Израиль отверг резолюцию СБ ООН
Израильские поселенцы. Фото: timesofisrael.com
новость Турецких солдат сожгли заживо
Казнь турецких солдат боевиками ИГ. Кадр видеоролика
новость Педофилов занесут в реестр
Анна Кузнецова. Фото: pravmir.ru
новость Экс-главе ФТС вернули изъятые деньги
Обыск у Андрея Бельянинова. Фото: @GazetaRu
новость Пен-центр заступился за Сенцова
Олег Сенцов в челябинском СИЗО-1 читает письмо. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
новость Задержание за акцию в День чекиста
Распятие на памятнике Дзержинскому в "день чекиста". Краснодар, 20.12.2016. Фото с ФБ-страницы Алексея Кнедляковского
новость Навальный жалуется в Совет Европы
Алексей Навальный в Замоскворецком суде. Фото Грани.Ру
новость Чечня: расстрел вместо боя
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость США расширяют санкции
Минфин США. Фото: Википедия