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Боевики ДНР выгнали с территории "республики" чешскую гуманитарную организацию "Человек в беде" ("Člověk v tísni"). Информация об этом появилась в субботу на сайте НПО.

Как рассказал директор организации Шимон Панек, в пятницу боевики явились в донецкий офис "Человека в беде" и потребовали от сотрудников немедленно прекратить работу и в течение 24 часов выехать за пределы "республики".

Причин отказа в аккредитации боевики не пояснили. Как заметил Панек, это является нарушением международного гуманитарного права.

В свою очередь, координатор помощи Украине Томаш Коциан подчеркнул, что сотрудники организации "до сих пор выполняли все требования местных органов и систематически информировали их о своей деятельности".

"Человек в беде" работает на Украине с августа 2014 года; действует как в ДНР и ЛНР, так и в местностях, контролируемых законными властями. За время с ноября 2014-го продукты питания от НПО получили почти 570 тысяч жителей оккупированных территорий, питьевую воду и средства гигиены - почти 296 тысяч, помощь с восстановлением и утеплением домов - свыше 138 тысяч жителей ДНР и ЛНР.