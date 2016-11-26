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новость Власти ДНР выдворили съемочную группу телеканала "Дождь"

26.11.2016
Сергей Ерженков и Василий Полонский. Фото с сайта "Дождя"
Сергей Ерженков и Василий Полонский. Фото с сайта "Дождя"
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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики выдворили с контролируемой ими территории съемочную группу российского телеканала "Дождь". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальное заявление министерства государственной безопасности ДНР.

"25 ноября 2016 года органами государственной безопасности ДНР на территории республики была выявлена деятельность оппозиционного телеканала "Дождь" без соответствующей аккредитации министерства информации ДНР, предусмотренной законами, регламентирующими деятельность иностранных СМИ", - цитирует агентство заявление МГБ.

Как сообщили силовики, журналисты "были приглашены" в административное здание МГБ ДНР для дачи объяснений "по факту незаконной журналистской деятельности" и демонстрации отснятых видеоматериалов.

"При просмотре видеозаписей сотрудниками министерства установлено, что они носят необъективный и провокационный характер. В ложном свете отражают социально-экономическую и политическую ситуацию в республике. За нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики, журналисты телеканала "Дождь" граждане РФ Полонский Василий Андреевич и Ерженков Сергей Борисович, выдворены на территорию Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В пятницу телеканал сообщил, что находящиеся в Донецке Ерженков и Полонский перестали выходить на связь. Перед исчезновением Полонский сообщил редакции, что съемочную группу задержали сотрудники МГБ. На горячей линии министерства телеканалу сообщили, что в пятницу ведомство не производило арестов. Алена Алексеева, помощница главы ДНР Александра Захарченко, также заявила, что не знает о задержании журналистов.

Бывший секретарь совета безопасности ДНР Александр Ходаковский, у которого накануне журналисты взяли интервью, предположил, что Ерженкова и Полонского "задержали для профилактической беседы, потому что пресс-секретарь Захарченко превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам "Дождя" без ведома самого Захарченко".

Позже советник Захарченко писатель Захар Прилепин сообщил "Эху Москвы", что задержанных журналистов вскоре отпустят. "Информация одна: все будет хорошо. Проблем никаких нет особых. Сейчас разберутся, а завтра утром будет все отлично. Просто выпустят с утра или через полчаса. Выпустят просто и досвидос, - сказал Прилепин. - Я позвонил, мне сказали, что все отлично, все без проблем".

Съемочная группа "Дождя" получила аккредитацию для работы в Донецке как от украинских властей, так и в министерстве информации ДНР, отмечал телеканал. В четверг журналисты перешли границу ДНР с территории Украины. На территории самопровозглашенной республики они планировали снять серию сюжетов.

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26.11.2016

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