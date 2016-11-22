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В понедельник вечером в Киеве сторонники правых партий провели акцию в честь третьей годовщины начала Евромайдана. Как сообщает корреспондент "Граней", в так называемом вече участвовали около 400 человек.

Акция началась на Майдане Независимости. Во время митинга его участники подожгли несколько автопокрышек, которые им удалось пронести на площадь несмотря на попытки полиции воспрепятствовать этому. По замыслу активистов, это должно было показать властям, что "революция не окончена".

По окончании митинга часть собравшихся, в основном представители Организации украинских националистов и "Белого молота", прошли колонной к офису общественного движения "Украинский выбор", возглавляемого Виктором Медведчуком. Активисты выбили в пустом здании окна и двери и забросали его файерами. В результате возникли возгорания, которые были быстро ликвидированы приехавшими пожарными.

После этого собравшиеся двинулись к расположенному по соседству отделению российского Сбербанка. Они выбили дверь и ворвались в помещение. Однако полиция быстро вытеснила протестующих из офиса.

О задержаниях не сообщается. На сайте Национальной полиции говорится о трех пострадавших во время акции. "У одного из них - ушибы от падения с парапета, у второго - резаная рана руки. Еще один человек обратился за помощью к врачам скорой помощи, предварительно, с реакцией на стресс", - отмечается в сообщении.

В Киеве прошли еще несколько акций в честь годовщины Евромайдана. Каких-либо инцидентов в их ходе не зафиксировано.

Видеорепортаж Грани-ТВ

Медведчук с 2002 по 2005 годы возглавлял администрацию президента Леонида Кучмы. Он последовательный сторонник федерализации Украины. Украинские СМИ неоднократно сообщали о тесных контактах Медведчука с российской политической элитой, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Политик приходится ему кумом - президент в 2004 году крестил дочь Медведчука. В июле в интервью "Новой газете", отвечая на вопрос о кумовстве с Путиным, Медведчук говорил, что "так говорят те, кто мне завидуют" и "это большая честь для меня".