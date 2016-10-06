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Крымский узник Алексей Чирний доставлен в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк.

В СИЗО политзек прибыл уже в прошлую пятницу, 30 сентября. Как ожидается, оттуда его в скором времени этапируют в одну из колоний строгого режима на территории области. Не исключена и выдача Чирния на Украину в обмен на кого-либо из участников российской агрессии, привлеченных там к уголовной ответственности, однако сам политзек считает такой вариант маловероятным.

"Он нормально себя чувствует, на условия не жалуется, готовится к зиме", - написал Наумлюк.

В начале июня Чирния доставили в Москву из ИК-4 строгого режима в поселке Уптар в черте Магадана, где он отбывал семилетний срок. Как выяснилось, политзек помещен в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Позже адвокат Илья Новиков сообщил, что осужденного привезли в столицу для проведения неких "дополнительных следственных действий".

28 сентября стало известно, что Чирний этапирован в Ростовскую область. При этом Новиков отмечал, что отбыть из "Лефортова" политзек должен был еще 6-го числа, однако оставался в Москве еще некоторое время после этой даты.

Этапирование в Ростов, по словам Новикова, могло означать как предстоящую выдачу Чирния на Украину, так и участие осужденного в очередном процессе в Северо-Кавказском окружном военном суде. Возможность того, что политзека везут в колонию, адвокат не упоминал.

Как в четверг сообщил Наумлюк, "дополнительные следственные действия" в "Лефортове" свелись к единственной беседе со следователем, причем "разговор был на общие темы". "Чирний писал заявление о встрече со следователем, чтобы выяснить причину доставки в Москву, но понятнее не стало", - заметил журналист.

Чирний - специалист по военной истории, кандидат исторических наук. Преподавал в Симферопольском институте культуры. ФСБ похитила Чирния в Симферополе ночь с 8 на 9 мая 2014 года и подвергла пыткам. Под пытками он не только признал вменяемую ему вину, но и дал показания на других фигурантов дела: кинорежиссера Олега Сенцова и левого активиста Александра Кольченко, которые отвергали обвинения в свой адрес, и фотографа Геннадия Афанасьева, поступившего так же, как и Чирний.

Вместе с тем он не стал отказываться от украинского гражданства и принимать российское, как это первоначально сообщалось об Афанасьеве.

Одно время политзек безуспешно добивался, чтобы его признали невменяемым.

Приговор Чирнию вынес 21 апреля 2015 года судья Северо-Кавказского окружного военного суда Роман Сапрунов. Чирний, так же как и Афанасьев, пошел на сделку с прокуратурой, и его дело рассматривалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. Суд над ним прошел в одно заседание.

Сапрунов объявил доказанным, что Чирний был участником диверсионно-террористической группы "Правого сектора", руководство которой вменили Сенцову. Как утверждалось, осужденный участвовал во всех трех акциях, приписываемых этой несуществующей группе. Речь идет о поджогах штабов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Симферополе, совершенных соответственно 14 и 18 апреля 2014 года, а также о якобы готовившемся в крымской столице взрыве у памятника Ленину.

16 июля 2015-го коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Игоря Крупнова (председательствующий), Сергея Сокерина и Александра Замашнюка оставила приговор Чирнию без изменений, отклонив его апелляционную жалобу.

30 июля 2015 года Чирния доставили на суд над Сенцовым и Кольченко как свидетеля. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции. По информации Афанасьева, Чирний поступил так по указанию оперативника ФСБ. За счет этого адвокаты подсудимых лишились возможности допросить свидетеля.

10 августа 2015-го защита Сенцова и Кольченко сообщила, что проверка показаний Чирния на полиграфе не подтверждает виновности Сенцова.