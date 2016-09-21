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Убийство лидера харьковского "Оплота" Евгения Жилина могло быть связано с конкурентной борьбой за распределение денежных потоков, полученных от продажи донбасского угля на Украину и в Россию. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на информацию собственных источников, в пользу этой версии говорят результаты обысков, проведенных в квартирах "оплотовцев". Так, в квартире Жилина было найдено несколько расписок, свидетельствующих, что в последнее время он давал в долг крупные суммы денег. Один из выданных им займов составил около полумиллиона долларов.

Также, утверждают источники издания, ценными для следователей стали сопровождавшего Жилина Андрея Козаря. Тяжело раненный в горло, он, якобы, успел сказать полицейским, что "встреча касалась шахт Донбасса". По предварительной версии, именно собеседник Жилина мог быть убийцей.

По словам знакомого Жилина, после переезда в Россию лидер "Оплота" оказался вовлечен в полулегальные схемы по поставке на территорию непризнанных ДНР и ЛНР бензина и дизельного топлива, осуществляемые украинским олигархом Сергеем Курченко, перебравшимся в Москву после событий на Майдане в феврале 2014 года. Источник отметил, что Жилин и Курченко также занимались поставками угля, добываемого на территории ДНР и ЛНР, причем как в Россию, так и на Украину.

Следователи также считают, что преступление связано с бизнесом лидера "Оплота". "Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность", - отметили в СКР, отказавшись дополнять или конкретизировать эту информацию. По факту убийства ГСУ СКР по Московской области расследует дело, возбужденное по статьям об убийстве (часть 2 статьи 105 УК), покушении на убийство двух и более лиц (статья 30 и статья 105 УК) и незаконном обороте оружия и боеприпасов (статья 222 УК).

Жилина застрелили в понедельник вечером в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе, в ресторане "Ветерок". Когда Жилин вместе с бывшим коллегой по харьковскому УБОП Андреем Козарем (в ряде СМИ его фамилия ошибочно передавалась как Козырев) зашел в заведение, неизвестный несколько раз выстрелил в них из пистолета. Козарь был тяжело ранен, его доставили в больницу. Сразу после убийства Жилина стрелявший скрылся на поджидавшей у ресторане машине с водителем.

Как передает Crime, после начала российской агрессии против Украины Козарь был замкомом батальона "народной милиции ЛНР".

Позже "Украинская правда" сообщила со ссылкой на официального представителя МВД Украины Артема Шевченко, что Козарь находится в розыске еще с сентября 2010 года. Среди прочего боевика считают причастным к убийству харьковского журналиста Василия Климентьева. По этому делу одно время подозревался и сам Жилин.

Жилину было 40 лет. Он работал в УБОП, затем в СБУ. В середине 2000-х годов был осужден по обвинениям в покушении на тогдашнего секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса, а также превышении должностных полномочий и незаконному обороту оружия и взрывчатки. После трех лет заключения Жилина оправдали, так как свидетель обвинения отказался от ранее данных показаний. Выйдя на свободу, вновь устроился в УБОП.

Из милиции Жилин уволился в 2010 году. Сам он заявлял, что вышел на пенсию по выслуге лет. Между тем сообщалось, что действительной причиной увольнения стало подозрение в двойном убийстве. Как утверждалось, Жилина арестовали, однако затем освободили, а дело против него закрыли за отсутствием доказательств.

Также Жилин проходил свидетелем по делу об отравлении в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.

В 2010-м, после ухода из милиции, Жилин зарегистрировал целый ряд фирм, в том числе бойцовский клуб "Оплот". В том же году на базе бойцовского клуба он образовал городскую общественную организацию "Оплот" - как утверждалось, для противодействия героизации ОУН и УПА.

В марте 2013 года Жилин заявлял о намерении открыть сбор средств на установку в Харькове памятника Сталину.

После начала Революции достоинства Жилин со своей организацией приняли активное участие в харьковском Антимайдане. В середине января 2014-го "Оплот" почти в полном составе отправился в Киев. Члены организации наравне с силовиками задерживали активистов Евромайдана, а также нападали на них. Считается, что Жилин входил в состав группы, которая похитила и пытала майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого; Вербицкий был замучен до смерти.

После победы революции Жилин бежал с Украины. Против него открыли целый ряд уголовных дел.

Однако уже весной 2014-го Жилин вместе со своей группировкой прибыл в Донецк. Он стал одним из лидеров "ополчения ДНР". Позже руководитель донецкого отделения "Оплота" Александр Захарченко был назначен "главой ДНР".

22 февраля 2015 года боевики "Оплота" устроили взрыв на харьковском Марше единства, посвященном годовщине победы революции. Погибли четыре человека; девять получили ранения.

В апреле 2015-го СБУ обезвредила группу из 11 человек, причастную к терактам на территории Харькова и области. Сообщалось, что действия преступников координировал Жилин.

На Украине "Оплот" признан террористической организацией. Сам Жилин 28 января 2016 года был заочно арестован Печерским райсудом Киева по делу о похищениях и пытках.