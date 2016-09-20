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Следственный комитет назвал основные версии убийства лидера харьковского "Оплота" Евгения Жилина. Как передает Интерфакс, об этом заявила представитель областного главка СКР Ольга Врадий. "Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, также не исключаются личные неприязненные отношения", - сказала Врадий.

По ее словам, убийца был тщательно загримирован. "У него имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, панама", - сказала представитель следствия.

Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СКР по Московской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц), а также статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, осмотр места происшествия и опрос свидетелей продолжались до глубокой ночи, но мало что дали участникам расследования. На месте не нашли гильз, что свидетельствует о том, что преступник либо использовал пистолет, который находился в пакете, либо был вооружен револьвером).

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, убийство связано с политической деятельностью Жилина на Украине. "После переезда в Москву он пытался построить здесь свой бизнес, но вряд ли его коммерческая деятельность могла привести к таким последствиям", - сказал Царев.

При этом один из друзей Евгения Жилина отметил, что проблемы у лидера "Оплота" возникали и со своими. По его словам, в непризнанных республиках на юго-востоке Украины были недовольны тем, как распределяются деньги, собранные различными благотворительными фондами для поддержки ДНР и ЛНР. Поскольку в сборе и распределении средств активное участие принимал и лидер "Оплота", претензии могли появиться и к нему лично.

Инцидент произошел в понедельник вечером в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе, в ресторане "Ветерок". Когда Жилин вместе с бывшим сотрудником харьковского УБОПа Андреем Козаром зашел в заведение, неизвестный несколько раз выстрелил в них из пистолета. Козар был тяжело ранен, его доставили в больницу. Сразу после убийства Жилина стрелявший скрылся на поджидавшей у ресторане машине с водителем.

Жилину было 40 лет. Он работал в УБОП, затем в СБУ. В середине 2000-х годов был осужден по обвинениям в покушении на тогдашнего секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса, а также превышении должностных полномочий и незаконному обороту оружия и взрывчатки. После трех лет заключения Жилина оправдали, так как свидетель обвинения отказался от ранее данных показаний. Выйдя на свободу, вновь устроился в УБОП.

Из милиции Жилин уволился в 2010 году. Сам он заявлял, что вышел на пенсию по выслуге лет. Между тем сообщалось, что действительной причиной увольнения стало подозрение в двойном убийстве. Как утверждалось, Жилина арестовали, однако затем освободили, а дело против него закрыли за отсутствием доказательств.

Также Жилин проходил свидетелем по делу об отравлении в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.

В 2010-м, после ухода из милиции, Жилин зарегистрировал целый ряд фирм, в том числе бойцовский клуб "Оплот". В том же году на базе бойцовского клуба он образовал городскую общественную организацию "Оплот" - как утверждалось, для противодействия героизации ОУН и УПА.

В марте 2013 года Жилин заявлял о намерении открыть сбор средств на установку в Харькове памятника Сталину.

После начала Революции достоинства Жилин со своей организацией приняли активное участие в харьковском Антимайдане. В середине января 2014-го "Оплот" почти в полном составе отправился в Киев. Члены организации наравне с силовиками задерживали активистов Евромайдана, а также нападали на них. Считается, что Жилин входил в состав группы, которая похитила и пытала майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого; Вербицкий был замучен до смерти.

После победы революции Жилин бежал с Украины. Против него открыли целый ряд уголовных дел.

Однако уже весной 2014-го Жилин вместе со своей группировкой прибыл в Донецк. Он стал одним из лидеров "ополчения ДНР". Позже руководитель донецкого отделения "Оплота" Александр Захарченко был назначен "главой ДНР".

22 февраля 2015 года боевики "Оплота" устроили взрыв на харьковском Марше единства, посвященном годовщине победы революции. Погибли четыре человека; девять получили ранения.

В апреле 2015-го СБУ обезвредила группу из 11 человек, причастную к терактам на территории Харькова и области. Сообщалось, что действия преступников координировал Жилин.

На Украине "Оплот" признан террористической организацией. Сам Жилин 28 января 2016 года был заочно арестован Печерским райсудом Киева по делу о похищениях и пытках.