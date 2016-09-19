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новость В Подмосковье убит лидер харьковской пророссийской группировки "Оплот" Жилин

19.09.2016
Евгений Жилин. Фото: rbc.ua
Евгений Жилин. Фото: rbc.ua
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В Одинцовском районе Подмосковья убит лидер харьковской пророссийской группировки "Оплот" Евгений Жилин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

Инцидент произошел в понедельник вечером в поселке Горки-2 на Рублево-Успенском шоссе, в ресторане "Ветерок". Когда Жилин вместе с неким Андреем Козыревым зашел в заведение, неизвестный несколько раз выстрелил в них из пистолета.

Козырев тяжело ранен. Его доставили в больницу.

СКР возбудил дело по пункту "а" части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц) и статье 222 УК (незаконный оборот оружия).

По данным Интерфакса, сразу после убийства Жилина стрелявший скрылся на поджидавшей у ресторане машине с водителем. Между тем ТАСС утверждает, что убийца и его сообщники уехали на двух автомобилях. В рамках плана "Перехват" полиция разыскивает такси желтого цвета и "неустановленную темную иномарку", передает агентство.

Жилину было 40 лет. Он работал в УБОП, затем в СБУ. В середине 2000-х годов был осужден по обвинениям в покушении на тогдашнего секретаря Харьковского горсовета Геннадия Кернеса, а также превышении должностных полномочий и незаконному обороту оружия и взрывчатки. После трех лет заключения Жилина оправдали, так как свидетель обвинения отказался от ранее данных показаний. Выйдя на свободу, вновь устроился в УБОП.

Из милиции Жилин уволился в 2010 году. Сам он заявлял, что вышел на пенсию по выслуге лет. Между тем сообщалось, что действительной причиной увольнения стало подозрение в двойном убийстве. Как утверждалось, Жилина арестовали, однако затем освободили, а дело против него закрыли за отсутствием доказательств.

Также Жилин проходил свидетелем по делу об отравлении в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.

В 2010-м, после ухода из милиции, Жилин зарегистрировал целый ряд фирм, в том числе бойцовский клуб "Оплот". В том же году на базе бойцовского клуба он образовал городскую общественную организацию "Оплот" - как утверждалось, для противодействия героизации ОУН и УПА.

В марте 2013 года Жилин заявлял о намерении открыть сбор средств на установку в Харькове памятника Сталину.

После начала Революции достоинства Жилин со своей организацией приняли активное участие в харьковском Антимайдане. В середине января 2014-го "Оплот" почти в полном составе отправился в Киев. Члены организации наравне с силовиками задерживали активистов Евромайдана, а также нападали на них. Считается, что Жилин входил в состав группы, которая похитила и пытала майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого; Вербицкий был замучен до смерти.

После победы революции Жилин бежал с Украины. Против него открыли целый ряд уголовных дел.

Однако уже весной 2014-го Жилин вместе со своей группировкой прибыл в Донецк. Он стал одним из лидеров "ополчения ДНР". Позже руководитель донецкого отделения "Оплота" Александр Захарченко был назначен "главой ДНР".

22 февраля 2015 года боевики "Оплота" устроили взрыв на харьковском Марше равенства, посвященном годовщине победы революции. Погибли четыре человека; девять получили ранения.

В апреле 2015-го СБУ обезвредила группу из 11 человек, причастную к терактам на территории Харькова и области. Сообщалось, что действия преступников координировал Жилин.

На Украине "Оплот" признан террористической организацией. Сам Жилин 28 января 2016 года был заочно арестован Печерским райсудом Киева по делу о похищениях и пытках.

Комментарии 17 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.09.2016
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в блоге Майдан: не рассосется
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Финал пресс-конференции руководителей непризнанных ДНР-ЛНР, Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, выдался поистине сенсационный. Оба видных деятеля "антифашистского движения" слаженно обсудили тему управления Украиной "евреями", охарактеризовав их словом "жалкие".

Николай Митрохин. Фото из личного архива

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Николай Митрохин, 08.04.2014

Ко второй половине 2000-х годов не только в Украине, но и в других странах постсоветского пространства вырос целый слой русскоязычной молодежи, искренне ненавидящей государства, в которых им приходится жить. Разрушительный потенциал русскоязычных гопников велик. Какой урок из украинских событий могут извлечь другие постсоветские страны?
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