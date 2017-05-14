О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Asia/m.260903.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.260903.html
Также: Азия, Россия, Президент, США, Российско-американские отношения, Оружие, Мир, Политика, Война | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Трамп: Не могу вообразить, чтобы Россию порадовало новое испытание КНДР

14.05.2017
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может вообразить, чтобы Россию порадовало новое ракетное испытание КНДР. Об этом сообщается на сайте Белого Дома. Трамп обратил внимание, что на этот раз северокорейская ракета упала на довольно небольшом расстоянии от российского берега - фактически ближе к России, чем к Японии.

Американский лидер также в очередной раз заметил, что КНДР уже слишком долго представляет собой очень серьезную угрозу, и заверил Южную Корею и Японию в "нерушимой приверженности" Соединенных Штатов своим союзническим обязательствам перед этими странами. Кроме того, Трамп призвал мировое сообщество серьезно ужесточить санкции против Пхеньяна в связи с последним ракетным запуском.

Как передает Yonhap, ракета была запущена в 4:57 утра по Пхеньяну (23:27 субботы мск) с полигона в окрестностях города Кусон в западной провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела около 700 километров и упала в Японское море. В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов испытание оценили как успешное.

Отмечается, что это первый запуск ракеты Пхеньяном за последние две недели; о предыдущем сообщалось 29 апреля. Также нынешнее испытание - первое после вступления в должность нового президента Южной Кореи Мун Джэ Ина. Непосредственно после запуска ракеты Мун созвал экстренное заседание Совета безопасности страны.

Интерфакс со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, сообщает, что глава российского государства обсудил ракетные испытания КНДР, в том числе и последнее, на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином. "Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация (на Корейском полуострове. - Ред.) и как растет напряженность", - рассказал чиновник.

В то же время Песков отказался подтвердить либо опровергнуть факт пролета ракеты поблизости от российских границ. За комментариями он адресовал журналистов в Минобороны.

В военном ведомстве, однако, позже заявили, что никакой опасности для России испытание КНДР не представляло. "Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении", - отметили в Минобороны. От места падения снаряда, также сообщили в ведомстве, до российского берега было около 500 километров.

Между тем CNN ранее передавал со ссылкой на неназванного американского чиновника, что ракета упала лишь в 100 километрах к югу от Владивостока.

Комментарии 47 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
14.05.2017
новость Новости по теме
07.05.2017 В КНДР снова задержали гражданина США →
05.05.2017 США хотят проверять порты Приморья на соблюдение санкций против КНДР →
02.05.2017 В Южной Корее американские военные развернули систему ПРО THAAD →
29.04.2017 Трамп: Северная Корея не уважает Китай →
28.04.2017 Тиллерсон: США готовы на военные меры против Северной Кореи →
25.04.2017 КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения →
24.04.2017 КНДР угрожает потопить американский авианосец →
23.04.2017 В КНДР задержан гражданин США →
23.04.2017 КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом →
16.04.2017 КНДР провалила очередной запуск ракеты →
15.04.2017 КНДР пригрозила ответить на нападение США ядерным ударом →
14.04.2017 NBC News: США подготовились к превентивному удару по Северной Корее →
09.04.2017 США направили ударную группу кораблей к берегам Кореи →
05.04.2017 Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты →
22.03.2017 В КНДР очередной запуск ракеты закончился неудачей →
21.03.2017 США готовы отключить Северную Корею от мировой финансовой системы →
19.03.2017 КНДР провела испытания сопла нового реактивного двигателя →
07.03.2017 Совбез ООН соберется на заседание в связи с пусками ракет в КНДР →
06.03.2017 КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29533
Play own
Бессмертная банда
Реклама
Выбор читателей
новость Против сноса Москвы: ФОТО
На московском митинге против сноса пятиэтажек. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Дело Магнитского: заплатят втрое
Денис Кацыв. Источник: skurlatov.livejournal.com
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
новость Срока ментам за пытки подростков
Белореченские фсиновцы после оглашения приговора. Кадр видео "Кавказского узла"
статья Исповедь украинского командира
РЕКЛАМА
Loading...
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
в блоге Курс на заграницу
383
статья Бога нет
Александр Скобов
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Водка подорожала
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Макрон вступил в должность
Эмманюэль Макрон провожает Франсуа Олланда из Елисейского дворца. Кадр видео
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость США усиливают Балтию
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil