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новость КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря

06.03.2017
Запуск баллистической ракеты в КНДР. Фото: japantimes.co.jp
Запуск баллистической ракеты в КНДР. Фото: japantimes.co.jp
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КНДР одновременно запустила сразу четыре баллистических ракеты с полигона Тончан-ни на западном побережье страны. Как передает ТАСС, ссылаясь на информацию японских СМИ, три из них пролетели около тысячи километров и упали в исключительной экономической зоне Японии.

Ракеты летели на высоте примерно 260 километров и упали в Японском море примерно в 300-350 километрах от полуострова Ога, который относится к японской префектуре Акита.

Вооруженные силы Японии не смогли заранее зафиксировать подготовку северокорейской стороны к запуску. Однако сам старт, как сообщается, был зафиксирован стратегическими силами США. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также пока не определен тип ракет. Министерство обороны Южной Кореи полагает, что по крайней мере одна из них могла быть межконтинентальной.

Правительство Японии осудило ракетные пуски КНДР и по дипломатическим каналам направило Пхеньяну ноту протеста. Премьер-министр Синдзо Абэ в свою очередь назвал действия Северной Кореи "серьезной угрозой безопасности Японии". "Это совершенно новый уровень угрозы", - сказал он. В связи с запусками глава японского правительства в экстренном порядке созвал внеочередное заседание национального Совета безопасности.

Ракетный пуск КНДР стал вторым за прошедший месяц. 12 февраля Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности, которая упала в Японском море, не достигнув японской исключительной экономической зоны.

В Южной Корее первоначально утверждали, что речь идет о ракете типа "Нодон" дальностью около 550 километров. Позже, однако, в Сеуле заявили, что был запущен снаряд типа "Мусудан" дальностью 3-4 тысячи километров.

В южнокорейской армии запуск ракеты расценили как "демонстрацию силы в ответ на жесткую позицию новой администрации США в отношении КНДР".

Как отмечается, испытание прошло на другой день после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам этой встречи Трамп заявил: "Я очень хочу, чтобы все поняли и твердо знали, что США на 100 процентов поддерживают Японию, нашего замечательного союзника".

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06.03.2017

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