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новость Совбез ООН соберется на заседание в связи с пусками ракет в КНДР

07.03.2017
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
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Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в связи с пуском Северной Кореей четырех баллистических ракет, сообщает Би-Би-Си. Созвать СБ потребовали США, Япония и Южная Корея.

В КНДР назвали состоявшийся в понедельник запуск ракет учениями по нанесению удара по американским базам в Японии. Официальное информационное агентство КНДР сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал при запуске и "любовался инверсионным следом ракет в небе".

Между тем во вторник американские военные объявили о прибытии в Южную Корею пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Система рассчитана на перехват баллистических и иных ракет на больших высотах. Решение о развертывании THAAD на территории Республики Корея было принято в июле 2016 года, однако о сроках до сих пор точно ничего не было известно. В заявлении Тихоокеанского командования США говорится, что размещение связано с ускорением северокорейской программы ядерных испытаний и ракетных пусков, включая последний.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка продолжат осуществлять меры сдерживания в связи с очередными ракетными запусками КНДР. "Он подчеркнул, что его администрация предпринимает шаги для дальнейшего укрепления нашего потенциала сдерживания и обороны против баллистических ракет Северной Кореи с использованием полного спектра военных возможностей США, - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. - Президент Трамп выразил железную приверженность США стоять вместе с Японией и Южной Кореей перед лицом серьезной угрозы со стороны Северной Кореи".

В понедельник с полигона в северокорейской провинции Тончхан неподалеку от китайской границы были запущены четыре баллистические ракеты. Три из них пролетели около тысячи километров и упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Правительство Японии осудило ракетные пуски КНДР и по дипломатическим каналам направило Пхеньяну ноту протеста. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал действия Северной Кореи "серьезной угрозой безопасности Японии". "Это совершенно новый уровень угрозы", - сказал он.

Ракетный пуск КНДР стал вторым за прошедший месяц. 12 февраля Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности, которая упала в Японском море, не достигнув японской исключительной экономической зоны. Ким Чен Ын лично присутствовал также и при этом запуске.

В Южной Корее первоначально утверждали, что речь идет о ракете типа "Нодон" дальностью около 550 километров. Позже, однако, в Сеуле заявили, что был запущен снаряд типа "Мусудан" дальностью 3-4 тысячи километров.

В южнокорейской армии запуск ракеты расценили как "демонстрацию силы в ответ на жесткую позицию новой администрации США в отношении КНДР".

Как отмечается, испытание прошло на следующий день день после встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам этой встречи Трамп заявил: "Я очень хочу, чтобы все поняли и твердо знали, что США на 100 процентов поддерживают Японию, нашего замечательного союзника".

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07.03.2017

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