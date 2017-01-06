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новость В Казахстане дали сроки до 9 лет по делу о подготовке терактов в России

06.01.2017
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области. Фото: akt.sud.kz
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области. Фото: akt.sud.kz
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынес приговоры семи гражданам страны по делу о подготовке терактов в России. Об этом сообщается на сайте Актюбинского облсуда.

С. Кудайбергенов и К. Есенгулов получили девять строгого режима (Есенгулов - с конфискацией имущества), Е. Балтабаев (Болатбаев; в сообщении оба написания встречаются не по одному разу, и какое из них правильное, неизвестно) - восемь лет строгого режима, несовершеннолетний Н. Сейткали - восемь лет воспитательной колонии общего режима, Н. Сабитов и Д. Бисенгали - шесть лет общего режима (Бисенгали - с конфискацией имущества), несовершеннолетний А. Жалгас - шесть лет воспитательной колонии общего режима. Балтабаев и Сабитов на момент, которым датированы вмененные им эпизоды, также были несовершеннолетними.

Кудайбергенов, Есенгулов, Балтабаев и Сейткали были объявлены виновными по части 1 статьи 257 УК Казахстана (создание террористической группы или руководство ею), остальные фигуранты - по части 2 этой же статьи (участие в террористической группе). Есенгулова признали виновным также по части 1 статьи 174 (возбуждение религиозной розни через интернет) и части 2 статьи 256 кодекса (пропаганда терроризма через интернет).

Как утверждается, все подсудимые заявили о признании вины и раскаянии. Будет ли приговор обжалован, не уточняется.

Согласно фабуле дела, Кудайбергенов, "поддерживая радикальные взгляды зарубежных проповедников религиозного экстремизма, решил создать террористическую группу для вооруженного джихада против сотрудников правоохранительных органов и на территории России против граждан Российской Федерации".

19 августа 2016 года, говорится в приговоре, Кудайбергенов вместе с Есенгуловым, Балтабаевым и Сейткали, а также неким Г. Боранбаевым собрались на арендованной квартире, где первый из названных фигурантов "призвал собравшихся на вооруженный джихад и довел до присутствующих цели и задачи террористической группы". Кудайбергенов был избран амиром, а Балтабаев - казначеем формирования.

Кудайбергенов, заявляется в деле, намеревался взять из дома два охотничьих ружья 16-го калибра с патронами "для вооружения террористической группы и совершения нападения на сотрудников полиции".

21 августа, далее утверждается в приговоре, Кудайбергенов собрал членов группировки "с целью привлечения в нее новых членов" во дворе 13-й школы Актобе. Туда явились Бисенгали, Сабитов и Жалгас, которые также согласились участвовать в деятельности формирования. Тогда Кудайбергенов и заявил о намерении совершить в России теракты "в местах массового скопления людей, а именно в ночных клубах и крупных торговых центрах".

Также заявляется, что Есенгулов на личной ВК-странице, которую он вел под псевдонимом Холид Сейфуллах, публиковал экстремистские посты с призывами к вооруженному джихаду.

Фигуранты дела были задержаны 28-30 августа. Какова судьба восьмого предполагаемого члена группировки - Боранбаева, - не уточняется.

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06.01.2017

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