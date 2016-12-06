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Петропавловский горсуд Северо-Казахстанской области Казахстана приговорил местного жителя Игоря Чуприну к пяти с половиной годам общего режима за публикации во "Вконтакте" с призывами присоединить страну к России. Об этом в понедельник сообщил "Казинформ".

Подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 180 (пропаганда нарушения унитарности и целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории и дезинтеграции государства, проводимая через интернет) и части 1 статьи 174 УК страны (возбуждение национальной розни через интернет).

Как передавало "Азаттық Радиосы", прокурор требовал для Чуприны семь лет колонии.

Сам подсудимый, выступая 18 ноября с последним словом, заявлял, что его публикации были неверно истолкованы другими пользователями. "Сразу фактически мою тему увели в сторону, - настаивал он, - сразу же мне прислали националистическую карту, где были области России включены в Казахстан. На тот момент я не осознавал провокационный характер данных пользователей и поэтому вступил с ними в перепалку".

Он также принес извинения казахскому народу.

Чуприне 37 лет. На своей странице в "Одноклассниках", которую казахстанец вел под псевдонимом Игорь Чупа, местом своего жительства он указывал Петропавловск - административный центр Северо-Казахстанской области. "Азаттық Радиосы" со ссылкой на областной суд, однако, пишет, что он житель дальнего пригорода Петропавловска - села Соколовка Кызылжарского района. Вероятно, в Соколовке осужденный прописан.

Арестовали Чуприну 12 апреля. Согласно фабуле дела, с 1 сентября 2014 по 20 мая 2015 года он поместил на своей ВК-странице, которую также вел под именем Игорь Чупа, "различные негативные записи и комментарии, свидетельствующие о его негативном отношении к представителям казахской национальности".

"В результате, - говорилось в деле, - с содержанием опубликованных им записей ознакомились посетившие его личную страницу пользователи социальной сети "Вконтакте", у которых они вызвали негативную реакцию и социальную напряженность, привели к разжиганию конфликта и возникновению антиконституционного типа гражданского и политического поведения, выраженного как в возбуждении национальной розни, так и возможности нарушения целостности Республики Казахстан, а также стали источником возникновения сведений, содержащих признаки национальной нетерпимости".

Сообщается также, что на блогеров, вступивших в диалог с Чуприной, также возбуждены дела, которые сейчас находятся на стадии следствия. Один из них - житель Алма-Аты, которому также вменяется статья 174 о возбуждении национальной розни, - 29 сентября дал по видеосвязи свидетельские показания на суде над Чуприной. Он заявил, что прочитав публикацию подсудимого, почувствовал себя оскорбленным.