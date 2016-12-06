О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Asia/m.257242.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Asia/m.257242.html
Также: Азия, Право, Россия, Свобода слова, Интернет, Ксенофобия, Мир, Общество, Политика, СМИ

новость Хоть похоже на Россию...

В Казахстане дали 5 с половиной лет за призывы присоединить страну к России
06.12.2016
Игорь Чуприна. Фото с личной ВК-страницы
Игорь Чуприна. Фото с личной ВК-страницы
Реклама

Петропавловский горсуд Северо-Казахстанской области Казахстана приговорил местного жителя Игоря Чуприну к пяти с половиной годам общего режима за публикации во "Вконтакте" с призывами присоединить страну к России. Об этом в понедельник сообщил "Казинформ".

Подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 180 (пропаганда нарушения унитарности и целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории и дезинтеграции государства, проводимая через интернет) и части 1 статьи 174 УК страны (возбуждение национальной розни через интернет).

Как передавало "Азаттық Радиосы", прокурор требовал для Чуприны семь лет колонии.

Сам подсудимый, выступая 18 ноября с последним словом, заявлял, что его публикации были неверно истолкованы другими пользователями. "Сразу фактически мою тему увели в сторону, - настаивал он, - сразу же мне прислали националистическую карту, где были области России включены в Казахстан. На тот момент я не осознавал провокационный характер данных пользователей и поэтому вступил с ними в перепалку".

Он также принес извинения казахскому народу.

Чуприне 37 лет. На своей странице в "Одноклассниках", которую казахстанец вел под псевдонимом Игорь Чупа, местом своего жительства он указывал Петропавловск - административный центр Северо-Казахстанской области. "Азаттық Радиосы" со ссылкой на областной суд, однако, пишет, что он житель дальнего пригорода Петропавловска - села Соколовка Кызылжарского района. Вероятно, в Соколовке осужденный прописан.

Арестовали Чуприну 12 апреля. Согласно фабуле дела, с 1 сентября 2014 по 20 мая 2015 года он поместил на своей ВК-странице, которую также вел под именем Игорь Чупа, "различные негативные записи и комментарии, свидетельствующие о его негативном отношении к представителям казахской национальности".

"В результате, - говорилось в деле, - с содержанием опубликованных им записей ознакомились посетившие его личную страницу пользователи социальной сети "Вконтакте", у которых они вызвали негативную реакцию и социальную напряженность, привели к разжиганию конфликта и возникновению антиконституционного типа гражданского и политического поведения, выраженного как в возбуждении национальной розни, так и возможности нарушения целостности Республики Казахстан, а также стали источником возникновения сведений, содержащих признаки национальной нетерпимости".

Сообщается также, что на блогеров, вступивших в диалог с Чуприной, также возбуждены дела, которые сейчас находятся на стадии следствия. Один из них - житель Алма-Аты, которому также вменяется статья 174 о возбуждении национальной розни, - 29 сентября дал по видеосвязи свидетельские показания на суде над Чуприной. Он заявил, что прочитав публикацию подсудимого, почувствовал себя оскорбленным.

Оставить комментарий Обсудить
06.12.2016

новость Новости по теме
07.11.2016 Казахский бизнесмен Тулешов получил 21 год по делу о подготовке переворота →
24.08.2016 Суд приговорил националиста Поткина к 7,5 годам лишения свободы →
13.12.2015 Казахский блогер Тайчибеков получил четыре года за пророссийские посты →
31.03.2015 Жительница Алма-Аты осуждена условно за призывы к присоединению к России →
05.02.2015 В Казахстане арестованы еще два участника войны в Донбассе →
15.12.2014 В Казахстане участник войны в Донбассе получил пять лет строгого режима →
Фото и Видео
10447
Play own
Акция другороссов у японского посольства
4172
Play own
Акция "Другой России" у посольства КНР
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость "Диверсантам" продлили аресты: ВИДЕО
Евгений Панов и Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Десять тысяч погибших в Донбассе
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
в блоге Похвала лжи
383
статья Как подавать челобитную
Илья Мильштейн
новость Стомахин: перевод на крытку
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
статья Еврейский гнев Соловьева
статья Чекист - отец политзека
Евгений Бученков. Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
новость Новая доктрина инфобезопасности
Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru
новость Геремеевых вызвали в суд
Руслан Геремеев. Кадр оперативной съемки
новость МО обвинило Красный Крест в цинизме
Флаг Красного креста. Фото: unmultimedia.org
новость Семена: следствие завершено
Николай Семена. Фото: krymr.com
новость Путин о завершении карьеры
Повешенное чучело Путина на митинге в Киеве. Фото: pravda.com.ua
новость Миллионы Алексия II
Алексий II. Фото с сайта www.nyrussianpages.com
новость Скандал с выборами в Мытищах
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: pnp.ru
новость Крушение Су-33 у берегов Сирии
Су-33. Фото с сайта www.navy.ru
новость Зарплаты врачам не повысят
Очередь в регистратуру в 8-й детской поликлинике Ижевска. Фото: andrey-konoval.livejournal.com
новость Навального не будут доставлять в суд
Алексей Навальный и Ольга Михайлова в кировском суде. Кадр видеозаписи
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Россия отказывает беженцам
Беженцы из Сирии в аэропорту Шереметьево. Фото Розы Магомедовой
статья В сторону Трампа
Владимир Абаринов