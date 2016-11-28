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новость Семеро участников атак в казахстанском городе Актобе осуждены пожизненно

28.11.2016
Силовики в Актобе, 05.06.2016. Фото: today.kz
Силовики в Актобе, 05.06.2016. Фото: today.kz
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана приговорил семерых непосредственных участников июньских вооруженных атак в Актобе к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Интерфакс

Пожизненное заключение получили Бакыт Куанышбаев, Асхат Имангалиев, Ануар Садихов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров и Асхат Рахметов. Еще двое лично принимавших участие в атаках, Айдос Жубанов и Азамат Абдрахманов, получили 25 лет и 22 года колонии соответственно.

Всего по делу проходят 29 человек, девять из которых обвиняются в непосредственном участии в террористическом акте, 18 - в недонесении о готовившемся преступлении, двое - в укрывательстве преступления. Уголовное дело состоит из 201 тома. Интересы подсудимых защищают 27 адвокатов. В качестве потерпевших по делу проходят 88 человек, в качестве свидетелей - 48.

Оглашение приговора проходило при повышенных мерах безопасности.Территория суда была полностью огорожена. В оцеплении стояли вооруженные силовики. В здании суда находились бойцы спецназа с оружием. В самом Актобе увеличено количество патрулей.

5 июня в Актобе группа вооруженных людей напала на два оружейных магазина и войсковую часть. Погибли семь человек, в том числе трое военных и четверо гражданских. Еще 37 человек, преимущественно военные, были ранены. В ходе ответной операции силовики убили 13 нападавших и еще девятерых задержали.

Нападения были объявлены терактом. В Актобе объявили красный - критический - уровень террористической угрозы, а по всему Казахстану на 40 суток был установлен желтый - умеренный - уровень.

8 июня президент страны Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане проявились признаки "цветных революций". Он не уточнил, кто именно их готовит, но заверил, что власти будут принимать "самые жесткие меры для подавления экстремистов и террористов". В организации атак Назарбаев обвинил радикальных приверженцев "радикальных псевдорелигиозных течений", заметив, что инструкции они получили из-за рубежа.

10 июня силовики убили в Актобе пятерых участников атак. Четверо из них погибли при штурме спецназом квартиры, где они укрывались; еще одного на улице застрелила полиция, после того как он открыл огонь по патрульной машине.

12 июня Антитеррористический центра Казахстана заявил о задержании всех участников вооруженных атак в Актобе.

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28.11.2016

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