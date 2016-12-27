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Городской суд Актобе, Казахстан, приговорил местного блогера Саната Досова к трем годам общего режима за публикацию на личной ФБ-странице постов с критикой Владимира Путина. Об этом сообщает KazInfo Today.

46-летний Досов был объявлен виновным по части 1 статьи 174 УК Казахстана (возбуждение национальной и религиозной розни через интернет), предусматривающей от двух до семи лет колонии.

Блогеру инкриминировали содержащиеся в его многочисленных постах последних лет угрозы, проклятия и личные оскорбления в адрес Путина, а также резкие отзывы о политике политике российского лидера. Среди прочего в деле фигурировало высказывание "Путин - фашист".

На странице Досова в Фейсбуке есть масса постов и перепостов с критикой российской агрессии на Украине и в Сирии. Ряд других публикаций посвящен жизни мусульман, однако заявлений в духе радикального ислама в них нет. Как отмечается, блогер возглавляет исламское общественное объединение "Ихтияр".

Утверждается также, что Досов оскорбительно отзывался о русских, однако конкретных примеров таких отзывов СМИ не приводят. Напротив, "Актобе таймс" цитирует следующее высказывание блогера: "Путин разваливает страну! Никто не будет нападать - сам народ поймет, и тогда трудно будет что изменить! Русский, останови фашизм на своей земле".

В разработку Комитета национальной безопасности Казахстана Досов попал в конце прошлого года. Некий житель Семея (бывший Семипалатинск) подружился с блогером в соцсети, начал вступать с ним в полемику, а в июле 2015-го подал на него донос главе МВД Калмуханбету Касымову.

Последняя запись на ФБ-странице Досова датирована 29 августа нынешнего года. Как позволяет заключить фото из зала суда, на котором блогер содержится в клетке, его арестовали. Процесс по делу продолжался с 29 ноября.

В суде Досов заявлял, что не имел намерения оскорбить Путина. Также он настаивал, что ему принадлежит лишь часть вмененных записей, а остальные, возможно, поместили хакеры, взломавшие страницу. Он заявил о раскаянии и попросил не давать ему реального срока. Блогер пояснял, что на иждивении у него содержатся шестеро детей, в том числе четверо несовершеннолетних.

Адвокат осужденного будет обжаловать приговор.

В 2003-м Досов был признан лучшим предпринимателем года. В каком масштабе проводился конкурс - города, области или всей страны, - KazInfo Today не уточняет.

На ФБ-странице блогера его местом жительства указан город Соль-Илецк Оренбургской области России, расположенный в непосредственной близости от границы с Актюбинской областью Казахстана. Действительно ли Досов ранее проживал в России, СМИ не уточняют.