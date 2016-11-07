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Председатель Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам в Астане Ербол Ахметжанов приговорил директора компании "Шымкентпиво" Тохтара Тулешова к 21 году строгого режима с конфискацией имущества по делу о подготовке государственного переворота. Об этом сообщает "Азаттық Радиосы".

Как уточняет ТАСС, Тулешов также лишен воинского звания полковника и ордена "Құрмет". Кроме того, бизнесмену пожизненно запрещено занимать руководящие должности как в общественных организациях, так и в коммерческих структурах.

Тулешову вменялись пропаганда насильственного захвата власти, создание экстремистской группировки, создание преступного сообщества, а также его финансирование и руководство им, бандитизм, похищение человека, незаконное лишение свободы, дача взятки.

Вместе с Тулешовым были осуждены еще 24 человека. В частности, бывший первый замгенпрокурора страны Ильяс Бахтыбаев получил семь лет строгого режима, экс-начальник полиции Южно-Казахстанской области (административный центр - Шымкент) Хибратулла Доскалиев и бывший первый замначальника Сакен Айтбеков - пятилетние сроки (Доскалиев - с конфискацией имущества), командиры войсковых частей Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев - четыре и три года соответственно. Тулеген Тулешов, сын основного фигуранта, осужден к пяти годам условно и освобожден из-под стражи в зале суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме - как утверждалось, из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну. Публичным было лишь оглашение приговора.

Тулешов, известный пророссийскими настроениями, был арестован в конце января. Первоначально ему вменялись незаконный оборот наркотиков и финансирование преступной группировки. Между тем 6 июня, на другой день после нападений на войсковую часть и оружейные магазины в Актобе, Комитет национальной безопасности Казахстана обвинил бизнесмена в попытке переворота.

Согласно фабуле дела, Тулешов намеревался ввести в стране пост вице-президента и занять его, а в последующем стать президентом страны. Бахтыбаев рассчитывал занять должность председателя Верховного суда, а Доскалиев - главы МВД.

В деле также утверждалось, что "для демонстрации серьезности своих намерений" Тулешов в 2015 году организовал некие масштабные военно-спортивные мероприятия, для проведения которых Жумин и Пернебаев за взятки предоставили в распоряжение бизнесмена "боевые самолеты, военную технику и военнослужащих со штатным оружием".

Для подготовки к перевороту, говорилось в деле, Тулешов еще в декабре 2015-го инспирировал акции протеста против земельной реформе, состоявшиеся в конце апреля и начале июня нынешнего года в Астане, Алма-Ате, Кызылорде, Атырау и Уральске.

Атырауские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян после прошедших демонстраций были арестованы. Им вменяются разжигание розни, распространение заведомо ложной информации и нарушение порядка организации и проведения митинга. Суд по делу уже идет. В октябре Тулешов по видеосвязи из Астаны дал показания против Бокаева и Аяна, сообщив, будто передал им 100 тысяч долларов на организацию мирных протестных акций. Сами активисты факт получения денег отрицают.