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Нормализации российско-американских отношений мешают "искусственно нагнетаемая русофобская кампания в США" и "разборки в американском истеблишменте". Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью накануне визита в Москву короля Саудовской Аравии Салльмана.

"В том, что российско-американские отношения опустились на нынешний низкий уровень, нет вины России. Это прямое следствие политики администрации Барака Обамы, которая разрушала фундамент сотрудничества, а перед уходом заложила под него мины долгосрочного действия, чтобы осложнить жизнь своим преемникам", - сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва не стремится к конфронтации. "Мы не поддаемся эмоциям и проявляем сдержанность. Учитываем непростые внутриполитические реалии, в которых приходится работать новой Администрации. Но не можем оставлять без ответа такие агрессивные шаги, как, например, принятие в июле "Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций", - отметил глава МИДа.

Кроме того, Лавров обвинил коалицию во главе с США в провокациях против российских военных в Сирии. "В Сирии к ведомым США силам масса вопросов. То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации", - отметил министр.

Лавров отметил, что международная коалиция - "незваный гость в Сирии", и что правительство этой страны "проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами".

Во вторник, принимая верительные грамоты у нового посла США в России Джона Хантсмана, президент Владимир Путин назвал неудовлетворительным состояние двусторонних отношений. "Выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела", - заявил Путин на церемонии в Кремле.