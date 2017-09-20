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Также: Россия, США, Российско-американские отношения, Оружие, Украина, Политика, Мир, Война, Европа | Персоны: Сергей Лавров

новость Договорюга мне милей

Лавров: Москва подозревает США в нарушении договора о РСМД
20.09.2017
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
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Россия заинтересована в сохранении договора с США о ракетах средней и меньшей дальности, но подозревает Вашингтон в нарушении его положений. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавроа по итогам переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, сообщается на сайте МИДа.

"У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по Договору. Мы честно предъявили свои озабоченности, американцы тоже предъявляют нам претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило", - сказал министр.

Заявление Лавров сделал в связи с тем, что Сенат США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета, которая допускает выход США из договора о РСМД. "Из соглашения можно выйти без всякой поправки, без всякого Конгресса. Это предусмотрено любой договоренностью, в том числе и договором о ракетах меньшей и средней дальности, - сказал министр. - В любом случае разговор надо вести. А позиция Конгресса остается позицией Конгресса".

Лавров также заявил, что позиция Москвы по вопросу введения в Донбасс миротворцев ООН остается неизменной. "Миротворцы будут охранять СММ ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей. Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей", - заявил министр.

Кроме того, Лавров также прокомментировал состояние российско-американских отношений. "Ясно, что эти отношения нам нужно исправлять. Не мы начинали эту спираль взаимных не очень позитивных действий. Мы заинтересованы в том, чтобы вернуться к нормальному состоянию двусторонних связей", - подчеркнул глава российского МИДа.

Это уже вторая за неделю встреча Лаврова и Тиллерсона. В понедельник главы дипломатических ведомств России и США провели переговоры в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН. Обсуждались ситуация в Сирии, а также в целом на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также выполнение минских договоренностей.

8 июля председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс внес поправку в проект бюджета о национальной обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение договора о ракетах средней и малой дальности. "В течение многих лет Владимир Путин явно игнорирует обязательства России по договору о РСМД. Недавнее развертывание им запрещенных ракет с ядерным оружием представляет собой серьезную угрозу интересам национальной безопасности США. Это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность", - говорилось в заявлении Ройса.

По мнению республиканца, поправка ограничит способность России "производить передовые обычные вооружения и затронет государства-спонсоров терроризма, которые их покупают". При не уточнялось, какие именно ограничительные меры предлагает Ройс.

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20.09.2017
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Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
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