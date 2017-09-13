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Также: Российско-американские отношения, Россия, США, Политика, Мир, Правительство | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин

новость BuzzFeed: Москва предлагала Трампу план полной нормализации отношений

13.09.2017
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
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Москва через несколько месяцев после вступления в должность президента США Дональда Трампа предложила ему план полной нормализации отношений. Об этом сообщает BuzzFeed.

Весной документ был передан в Госдепартамент одним из российских дипломатов. План предусматривал полное восстановление дипломатических и военных каналов связи, а также обмены данными между разведслужбами.

Кремль призвал до апреля 2017 года провести встречу спецпредставителя российского президента по кибербезопасности Андрея Крутских с американской стороной. Также до мая предлагалось провести консультации по Афганистану, ядерной сделке с Ираном, кризису вокруг Украины и КНДР. После этого, согласно плану, должны были пройти встречи глав ЦРУ, ФБР, Пентагона, Совета национальной безопасности США с коллегами из России.

Таким образом, к моменту личной встречи Владимира Путина и Трампа, согласно этому плану, должна была быть сформулирована содержательная повестка дня.

Как отмечает издание, Москва при разработке плана исходила из предположения, что "Трамп не будет разделять затяжной гнев США" из-за российского вмешательства в президентскую компанию и готов пойти на "молниеносное сближение". По словам бывшего сотрудника американской разведки Анджелы Стент, авторы документа "просто игнорировали все, что заставляло отношения ухудшаться, и делали вид, что вмешательство в выборы и кризис в Украине никогда не происходили".

В реальности из нескольких десятков предложенных Москвой встреч состоялись лишь единицы.

В Белом доме и Госдепартаменте отказались сказать, кто передал документ, но не отрицали его подлинность. При этом чиновники отметили, что никогда не давали понять российским представителям, что этот план осуществим.

В начале президентского срока Трампа Москва надеялась, что он пойдет на улучшение российско-американских отношений. Еще до вступления в должность Трамп заявлял о желании "достичь пары хороших сделок с Россией". Однако напряженность между странами только возрастала. 2 августа Трамп подписал принятый Конгрессом закон о санкциях. После этого российский премьер Дмитрий Медведев признал, что надежде на улучшение отношений с США пришел конец.

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13.09.2017
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Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
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