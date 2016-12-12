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новость Левада-центр: Все больше россиян предпочитают личное благополучие величию страны‍

12.12.2016
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
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В России выросло число граждан, предпочитающих личное благополучие величию страны‍. Как пишет РБК, это следует из результатов опроса, проведенного Левада-центром.

Все чаще россияне, отвечая на вопрос о том, государством какого типа хотели бы видеть Россию в будущем, выбирают ответ, что им "важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя семья". В ноябре 2016 года 33 процента опрошенных заявили, что собственное материальное благополучие им важнее государственного строя. Годом ранее так думали всего 27 процентов. В марте 2014 года, после аннексии Крыма, всего 22 процента респондентов считали благосостояние семьи важнее политического типа государства.

Как отмечается в исследовании, параллельно снижается количество сторонников России как государства с "совершенно особым устройством и особым путем развития". В апреле 2014 года за особый путь развития России ратовал 21 процент россиян, в ноябре 2015 года - 24 процента. В ноябре 2016 года так ответили всего 16 процентов, что близко к результатам 2002 года.

Одновременно с этим выросло и число сторонников России как страны "с рыночной экономикой, демократическим устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным укладом". За это свой голос отдали 33 процента респондентов.

При этом, по данным опроса, 29 процентов опрошенных под "особым российским путем" видят экономическое развитие страны, где власти заботятся о населении больше, чем об интересах "хозяев жизни". Кроме того, россияне все меньше считают, что "особый русский путь" подразумевает "несоответствие ценностей и традиций России и Запада" - в 2015 году этот ответ выбрали 20 процентов граждан, а в ноябре 2016 года соответствующий варианты поддержали только 10 процентов респондентов.

Помимо этого, 64 процента респондентов убеждены, что параметры великой державы определяются высоким благосостоянием граждан, хотя еще в мае эту точку зрения разделяли 41 процент опрошенных.

При этом граждане все реже подразумевают под понятием "великая держава" "героическое прошлое" и "масштабы и просторы страны": в мае так считали 24 и 21 процент респондентов соответственно, в ноябре лишь 10 процентов россиян ассоциировали эти понятия с "великой державой". Однако все больше россиян верят, что великой державой Россию делает "военная мощь и ракетно-ядерное оружие. В ноябре 2014 года и сентябре 2012 года эту точку зрения разделяли 44 процента процента опрошенных, в ноябре 2016 года - уже 50 процентов респондентов.

Число россиян, оценивающих Россию как великую державу остается стабильным: 64 процента так считали в ноябре 2016 года, 65 процентов - в ноябре 2015 года.

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12.12.2016

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