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новость Левада-центр: Уровень доверия к правительству и Госдуме упал почти вдвое

13.10.2016
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
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Россияне стали меньше доверять государственным и общественным институтам. Как пишут "Ведомости", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром.

Рейтинг правительства оказался самым низким за последние пять лет - ему доверяют лишь 26 процентов опрошенных. Уровень доверия к Госдуме опустился за год с 40 до 22 процентов. Больше других россияне доверяют президенту, но и его рейтинг упал - с 80 до 74 процентов.

Опрос проводился с 23 по 26 сентября. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин пояснил, что показатели возвращаются к тем, что были "до Крыма". "Люди в ситуации осажденной крепости готовы какое-то время поддерживать происходящее, но потом ограничения, в которых они оказались, начинают сказываться на отношении к системе власти в целом", - отметил он.

Дальнейшая динамика будет зависеть от конкретных действий: любое обострение отношений с Западом будет стимулировать граждан к поддержке власти, а рост доверия к президенту и армии приведет и к росту цифр других институтов, полагает социолог. Правда, люди все меньше реагируют на такие стимулы и с каждым новым "призывом" патриотические чувства притупляются, добавил он.

5 сентября Минюст включил Левада-центр в список "иностранных агентов". Если решение Минюста не удастся оспорить, пояснил директор центра Лев Гудков, не исключено, что его придется закрыть. "Потому что с таким клеймом проводить опросы общественного мнения просто невозможно", - пояснил он.

На следующий день Гудков заявил, что Левада-центр обжалует в суде решение Минюста. "Мы будем пытаться оспорить этот акт, потому что устранить нарушения - значит отказаться от партнерства с зарубежными исследовательскими центрами и коммерческими фирмами. Это очень важный для нас источник денег, которые мы потом перераспределяем на собственные исследования. Других источников финансирования у нас нет", - сказал Гудков.

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13.10.2016

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