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новость Сколько поставить на карту

Продовольственная помощь малоимущим обойдется в 200-300 миллиардов рублей
12.05.2017
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
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Бюджетное финансирование программы продовольственной помощи малоимущим гражданам может составить 200-300 миллиардов рублей ежегодно. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

"Сейчас Минфин находится в поиске источников", - отметил министр.

По словам Мантурова, программа будет запущена во второй половине следующего года и начнет работать в полную силу в 2019 году.

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян. Ее действие будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары. Как поясняли в Минпромторге, карты продовольственной помощи малоимущим позволят покупать практически любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака.

Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир". По предварительной информации, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов. При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать. С карты невозможно будет снять средства, но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнять. В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших российских банков.

В марте 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минпромторгу совместно с Минсельхозом, Минфином и Минтрудом подготовить предложения по внедрению программы адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам.

5 февраля прошлого года "Ведомости" сообщили, что Минпромторг разработал план запуска в программы. Ее старт был намечен на 2017 год. Однако 30 сентября Мантуров заявил, что старт программы будет отложен. "В 2018 году может быть", - ответил министр на вопрос, когда появятся продовольственные карточки.

По данным февральского опроса ВЦИОМ, более четверти россиян, 26 процентов, заявили, что испытывают потребность в продовольственных карта. Исходя из доходов своей семьи, на их получение рассчитывает 31 процент респондентов. При этом половина респондентов считает, что введение продовольственных карт приведет к росту взяточничества и коррупции. 46 процентов не верят, что карты достанутся действительно нуждающимся.

Комментарии 32 комментария | Оставить комментарий Обсудить
12.05.2017
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