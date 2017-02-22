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новость В российских регионах прошли внезапные проверки подразделений антитеррора

22.02.2017
Антитеррористические учения. Фото: nac.gov.ru
Антитеррористические учения. Фото: nac.gov.ru
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На территории 26 российских субъектов в соединениях и воинских частях прошли внезапные проверки боевой готовности подразделений антитеррора. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в штабе Западного военного округа.

По данным пресс-службы ЗВО, "в тренировках приняли участие свыше четырех тысяч военнослужащих, было задействовано около 200 единиц боевой техники". Мероприятия прошли "в преддверии Дня защитника Отечества".

Отмечается, что "сводные подразделения противодействия терроризму отрабатывали практические вопросы и порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны".

"Для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки, который охватывал все актуальные аспекты антитеррористической деятельности от попытки заложить взрывное устройство на склады с боеприпасами, до захвата зданий и заложников в военных гарнизонах", - сообщает штаб округа.

В частности, военнослужащие отражали нападения условных незаконных вооруженных формирований, их блокирование и ликвидацию. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

Подразделения по противодействию терроризму создаются на основе штатных воинских формирований для выполнения задач в составе групп управления, разведки, блокирования, захвата, разминирования, резерва, отделений радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.

Ранее подобные внезапные проверки проводились в конце июля 2016 года. Число участников и задействованной техники было схожим.

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22.02.2017

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