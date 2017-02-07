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Министр обороны Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил. Как передает Интерфакс, по словам министра, с 9:00 органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", - заявил Шойгу.

Он приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

"В целях выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Генеральному штабу, сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил", - сказал министр.

Он также поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления "обеспечить выполнение практических мероприятий, организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки".

Последняя масштабная проверка боеготовности в российских Вооруженных силах прошла в июле 2016 года. Военные оценивали мобилизационную готовность, состояние армейских арсеналов, а также действия войск "в кризисных ситуациях различного характера".