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Росгвардию необходимо "вооружить до зубов современным оружием", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Как передает Интерфакс, он объяснил это тем, что служба постоянно "воюет", выполняя задачи по предотвращению террористических угроз.

"Оружие Росгвардии должно быть избирательным для того, чтобы при применении высокоточного вооружения наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что важная часть в действенности службы - нелетальное оружие, которое может применяться, в том числе и для подавления "массовых незаконных выступлений".

В свою очередь глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что у ведомства хорошие перспективы технического развития.

В декабре 2016 года стало известно, что разведка Росгвардии займется выявлением угроз государственному строю в России. "Разведка войск национальной гвардии будет заниматься не только войсковыми способами вскрытия местонахождения незаконных вооруженных формирований или лидеров их бандгрупп, но и вскрытием таких угроз, которые могут повлечь глобальные риски для существования государственного строя", - отметил первый заместитель главкома Росгвардии Сергей Меликов.

К числу таких рисков он отнес межрелигиозную неприязнь и межнациональную ненависть. "Где-то эти вещи могут нивелироваться, а где-то могут использоваться для того, чтобы создать условия, в результате которых будут подорваны государственные устои", - подчеркнул заместитель главкома.

При этом он заверил, что Росгвардия не собирается бороться с революционными движениями, но намерена пресекать любые действия, которые могут привести к массовым беспорядкам.

"Если вдруг мы будем видеть, что какое-то мероприятие, не важно общественно-политическое или спровоцированное агрессивными футбольными фанатами, или какими-то радикальными элементами, может привести к групповым нарушениям общественного порядка или перейти к массовым беспорядкам и эти действия могут создать угрозу для жизни и здоровья населения, конечно, Росгвардия будет эти действия пресекать", - подчеркнул Меликов.

Закон о создании в России Национальной гвардии (Росгвардии) Владимир Путин подписал 3 июля. Документ, 5 апреля внесенный президентом в Госдуму, был принят ею 22 июня, а 29 июня - одобрен Советом Федерации.

Росгвардия создана на основе Внутренних войск МВД, которые выведены из структуры полицейского ведомства в подчинение отдельного органа исполнительной власти - Федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, в состав Росгвардии включены полицейские спецподразделения, в том числе ОМОН и СОБР, а также ФГУП "Охрана". Общая численность солдат новой силовой структуры составит 350-400 тысяч человек.

Декларируемые задачи Росгвардии - "обеспечение режима территориальной целостности", в том числе участие в охране государственной границы, борьба с терроризмом, работа в чрезвычайных ситуациях, охрана спецобъектов. Также к компетенции спецслужбы отнесены контроль оборота оружия и работы частных охранных предприятий.